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Зросла кількість жертв підриву Каховської ГЕС: останні дані

20 червня 2023 22:01
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Кількість жертв зросла до 21 людини — наслідки підриву Каховської ГЕС
Затоплені будинки внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок підриву Каховської ГЕС кількість загиблих зросла до 21 людини. Ще 28 отримали поранення, також багато будинків залишаються затопленими. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

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Жертви внаслідок підриву Каховської ГЕС

Як повідомляється, через звірські дії ворога зростає кількість загиблих та поранених. Відтак, наразі загинула 21 особа, зокрема п'ять — через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 — ліквідатори наслідків. Окрім того, ще 595 будинків у Херсонській області залишаються підтопленими.

"Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", — наголосив Клименко.

Він додав, що фахівці регулярно беруть проби технічної та питної води, аби розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. Поки усю воду місцевим жителям доставляють волонтери та влада. 

  • Жителям Херсонської області доставляють питну та технічну воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Жителям Херсонської області доставляють питну та технічну воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
  • Жителям Херсонської області доставляють питну та технічну воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS
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Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів оновлені екологічні дані внаслідок підриву Каховської ГЕС. Відтак, площа затоплених лісів більша за площу лісів Ісландії, а плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру. 

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