Кількість жертв зросла до 21 людини — наслідки підриву Каховської ГЕС

Затоплені будинки внаслідок підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Внаслідок підриву Каховської ГЕС кількість загиблих зросла до 21 людини. Ще 28 отримали поранення, також багато будинків залишаються затопленими.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

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Як повідомляється, через звірські дії ворога зростає кількість загиблих та поранених. Відтак, наразі загинула 21 особа, зокрема п'ять — через прицільні постріли росіян. Ще 28 отримали поранені, з них 16 — ліквідатори наслідків. Окрім того, ще 595 будинків у Херсонській області залишаються підтопленими.

"Епідеміологічна ситуація стабільна та контрольована. Спалахів інфекційних захворювань не зафіксовано. Але вкотре нагадую про сувору заборону вилову та споживання риби в постраждалих районах. Працюють спеціальні патрулі, які відстежують такі факти", — наголосив Клименко.

Він додав, що фахівці регулярно беруть проби технічної та питної води, аби розуміти, чи можна її безпечно подавати людям. Поки усю воду місцевим жителям доставляють волонтери та влада.

Жителям Херсонської області доставляють питну та технічну воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Жителям Херсонської області доставляють питну та технічну воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Жителям Херсонської області доставляють питну та технічну воду. Фото: t.me/Klymenko_MVS 1 / 3

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів оновлені екологічні дані внаслідок підриву Каховської ГЕС. Відтак, площа затоплених лісів більша за площу лісів Ісландії, а плями мастила й нафти вагою не менше 150 тонн дрейфують по Дніпру.