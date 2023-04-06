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ВСУ блестяще сбили российский вертолет Ка-52: что с экипажем

6 апреля 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российский вертолет Ка-52
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52 на востоке. В результате атаки погиб весь экипаж противника. 

Об єтом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Череватый отметил, что после уничтожения Ка-52, другой экипаж попытался вылететь на его место, но ему не удалось выполнить задание.

Спикер также рассказал, что вертолет был сбит зенитчиками 10-й бригады украинских вооруженных сил. Интересно, что произошло это именно во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу. При этом сбитый Ка-52 был атакован переносным зенитно-ракетным комплексом "Перун" польского производства.

В данный момент россия не подтверждает потерю своего вертолета и не комментирует данную информацию. Однако, если эта информация подтвердится, то это может стать серьезным поводом для усиления напряженности на востоке Украины.

Напомним, что с первых дней войны Хорватия поддерживает Украину. Сейчас решается вопрос предоставления 14 вертолетов. Кроме того, с Хорватией обсуждаются вопросы подготовки инструкторов. У страны-союзника есть большой опыт разминирования, который понадобится Украине.

 

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