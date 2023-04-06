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ЗСУ блискуче збили російський гелікоптер Ка-52: що з екіпажем

6 квітня 2023 12:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російський вертоліт Ка-52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Українські військові знищили російський гелікоптер Ка-52 на сході. Внаслідок атаки загинув увесь екіпаж противника.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Череватийий зазначив, що після знищення Ка-52 інший екіпаж спробував вилетіти на його місце, але йому не вдалося виконати завдання.

Спікер також розповів, що гелікоптер був збитий зенітниками 10-ї бригади українських збройних сил. Цікаво, що це сталося саме під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі. При цьому збитий Ка-52 атакований переносним зенітно-ракетним комплексом "Перун" польського виробництва.

На цей час росія не підтверджує втрату свого гелікоптера і не коментує цю інформацію. Однак, якщо ця інформація підтвердиться, це може стати серйозним приводом для посилення напруженості на сході України.

Нагадаємо, що від перших днів війни Хорватія підтримує Україну. Наразі вирішується питання надання 14 гелікоптерів. Окрім того, з Хорватією обговорюються питання підготовки інструкторів. Країна-союзник має великий досвід розмінування, який знадобиться Україні.

 

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