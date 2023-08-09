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"ВСУ четко знают, куда прилетает", — мэр Новой Каховки об ударах по городу

9 августа 2023 16:55
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
"ВСУ четко знают, куда прилетает", — мэр Новой Каховки об ударах по городу
Прилет по Новой Каховке. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Около 10 утра 9 августа ВСУ нанесли удар по пункту управления российской армии в Новой Каховке. И хотя точной информации о пострадавших нет, известно, что точные и эффективные удары по оккупированной общине наносятся ежедневно.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко.

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Этим утром ВСУ попали в одно из помещений бывшего Электромашиностроительного завода НПП "НКЭМЗ" в Новой Каховке.

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Удар по заводу в Новой Каховке. Фото: скриншот

Говорят, что там была одна из структур управления российских окупантов. Однако точной информацией пока не владеет никто, говорит мэр Новой Каховки.

"Это не только сегодня. У нас каждый день есть на территории общины прилеты в те или иные точки. И я только одно хочу сказать: абсолютно согласованно работают все соответствующие структуры Вооруженных сил Украины. Потому что предварительно — это вчера, позавчера — те или иные жилые дома, те или иные территории, прилеты — они четко знают куда прилетает", — рассказывает Владимир Коваленко.

Мэр Новой Каховки отмечает: ежедневная слаженная работа различных структурных подразделений ВСУ на территории общины приводит к весомым потерям вражеской живой силы и техники.

Также Владимир Коваленко сообщает о хороших новостях из соседней Олешковской общины:

"По городу разговоры идут о Казачьих Лагерях. Наши там поработали славно. Так, как каждый день работают, выбивая врага."

Напомним, в Укргидроэнегро сообщили, что для полного восстановления ГЭС и гидросооружений нужно семь с половиной — восемь лет.

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