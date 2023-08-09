"ЗСУ чітко знають, куди прилітає", — мер Нової Каховки про удари по місту
Близько 10 ранку 9 серпня ЗСУ нанесли удар по пункту управління російської армії в Новій Каховці. І хоча наразі точної інформації щодо постраждалих немає, відомо, що точні та ефективні удари по окупованій громаді наносяться щодня.
Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.
Удари ЗСУ по позиціях окупантів
Цього ранку ЗСУ поцілили в одне з приміщень колишнього Електромашинобудівного заводу НВП "НКЕМЗ" в Новій Каховці.
Подейкують, що там була одна зі структур управління російських окупантів. Однак точною інформацією наразі не володіє ніхто, каже міський голова Нової Каховки.
"Це не тільки сьогодні. У нас кожного дня є на території громади прильоти в ті чи інші точки. І я тільки одне хочу сказати: що абсолютно узгоджено працюють усі відповідні структури Збройних сил України. Тому що попередньо — це вчора, позавчора — ті чи інші житлові будинки, ті чи інші території, прильоти — вони чітко знають куди прилітають", — розповідає Володимир Коваленко.
Мер Нової Каховки наголошує: щоденна злагоджена робота різних структурних підрозділів ЗСУ на території громади призводить до вагомих втрат ворожої живої сили та техніки.
Також Володимир Коваленко повідомляє про хороші новини з сусідньої Олешківської громади:
"По місту розмови йдуть про Козачі Лагеря. Наші там попрацювали славно. Так, як кожного дня працюють, вибиваючи ворога."
Нагадаємо, в Укргідроенегро повідомили, що для повного відновлення ГЕС та гідроспоруд потрібно сім з половиною — вісім років.