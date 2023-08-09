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"ЗСУ чітко знають, куди прилітає", — мер Нової Каховки про удари по місту

9 серпня 2023 16:55
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
"ЗСУ чітко знають, куди прилітає", — мер Нової Каховки про удари по місту
Приліт по Новій Каховці. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Близько 10 ранку 9 серпня ЗСУ нанесли удар по пункту управління російської армії в Новій Каховці. І хоча наразі точної інформації щодо постраждалих немає, відомо, що точні та ефективні удари по окупованій громаді наносяться щодня. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Цього ранку ЗСУ поцілили в одне з приміщень колишнього Електромашинобудівного заводу НВП "НКЕМЗ" в Новій Каховці.

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Удар по заводу в Новій Каховці. Фото: скріншот

Подейкують, що там була одна зі структур управління російських окупантів. Однак точною інформацією наразі не володіє ніхто, каже міський голова Нової Каховки. 

"Це не тільки сьогодні. У нас кожного дня є на території громади прильоти в ті чи інші точки. І я тільки одне хочу сказати: що абсолютно узгоджено працюють усі відповідні структури Збройних сил України. Тому що попередньо — це вчора, позавчора — ті чи інші житлові будинки, ті чи інші території, прильоти — вони чітко знають куди прилітають", — розповідає Володимир Коваленко.

Мер Нової Каховки наголошує: щоденна злагоджена робота різних структурних підрозділів ЗСУ на території громади призводить до вагомих втрат ворожої живої сили та техніки. 

Також Володимир Коваленко повідомляє про хороші новини з сусідньої Олешківської громади:

"По місту розмови йдуть про Козачі Лагеря. Наші там попрацювали славно. Так, як кожного дня працюють, вибиваючи ворога."

Нагадаємо, в Укргідроенегро повідомили, що для повного відновлення ГЕС та гідроспоруд потрібно сім з половиною — вісім років.

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