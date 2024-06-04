Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ готовятся к атаке по Крымскому мосту — СМИ узнали детали arrow

ВСУ готовятся к атаке по Крымскому мосту — СМИ узнали детали

4 июня 2024 18:46
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Крымский мост будет уничтожен — ВСУ готовят новый удар
Пожар на Крымском мосту. Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Вооруженные силы Украины могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.

Об этом сообщает Bild во вторник, 4 апреля.

Читайте также:

ВСУ уничтожат Крымский мост

Как заявил аналитик издания, Юлиан Репке, уничтоженные украинскими ударами паромы уже много лет курсируют между Россией и захваченным полуостровом.

Он добавил, что в 2018 году они могли потерять свое значение, поскольку Россия после открытия Крымского моста все доставляла туда по железной дороге. Однако внезапно их расконсервировали после удара в октябре 2022 года.

В издании заметили, что удар по паромам может стать первым этапом подготовки нового удара по мосту. По версии Репке, Украина хочет лишить Россию запасного варианта связи полуострова с материком. Но при этом до сих пор остается непонятно, как ВСУ будут атаковать на этот раз.

Напомним, ранее в Крыму ГУР поразила два катера российских захватчиков типа "Тунец".

В то же время начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что Черноморский флот выводит корабли из Крыма для вероятной смены тактики и перегруппировки сил.

ПВО
война в Украине
Россия
Черное море
Крымский мост
ракеты
Крым
ВСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня