Крымский мост будет уничтожен — ВСУ готовят новый удар

Пожар на Крымском мосту. Фото: росСМИ

Вооруженные силы Украины могут готовиться к новой атаке на Крымский мост. Западные аналитики предполагают, что они начали искать для этого возможности благодаря ударам по паромным переправам на полуострове.

Об этом сообщает Bild во вторник, 4 апреля.

Читайте также:

ВСУ уничтожат Крымский мост

Как заявил аналитик издания, Юлиан Репке, уничтоженные украинскими ударами паромы уже много лет курсируют между Россией и захваченным полуостровом.

Он добавил, что в 2018 году они могли потерять свое значение, поскольку Россия после открытия Крымского моста все доставляла туда по железной дороге. Однако внезапно их расконсервировали после удара в октябре 2022 года.

В издании заметили, что удар по паромам может стать первым этапом подготовки нового удара по мосту. По версии Репке, Украина хочет лишить Россию запасного варианта связи полуострова с материком. Но при этом до сих пор остается непонятно, как ВСУ будут атаковать на этот раз.

Напомним, ранее в Крыму ГУР поразила два катера российских захватчиков типа "Тунец".

В то же время начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что Черноморский флот выводит корабли из Крыма для вероятной смены тактики и перегруппировки сил.