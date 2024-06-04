Кримський міст буде знищено — ЗСУ готують новий удар

Пожежа на Кримському мосту. Фото: росЗМІ

Збройні сили України можуть готуватися до нової атаки на Кримський міст. Західні аналітики припускають, що вони почали шукати для цього можливості, завдяки ударам по поромних переправах на півострові.

Про це повідомляє Bild у вівторок, 4 квітня.

Читайте також:

ЗСУ знищать Кримський міст

Як заявив аналітик видання Юліан Репке, знищені українськими ударами пороми, вже багато років курсують між Росією та захопленим півостровом.

Він додав, що у 2018 році вони могли втратити своє значення, оскільки Росія після відкриття Кримьского мосту все доправляла туди залізницею. Однак раптово їх розконсервували після удару у жовтні 2022 року.

У виданні зауважили, що удар по поромах може бути першим етапом підготовки нового удару по мосту. За версією Репке, Україна хоче позбавити Росію запасного варіанту поєднання півострова з материком. Але при цьому досі залишається незрозуміло, як ЗСУ атакуватимуть цього разу.

Нагадаємо, раніше у Криму ГУР уразила два катери російських загарбників типу "Тунець".

Водночас начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, заявив, що Чорноморський флот виводить кораблі з Криму для ймовірної зміни тактики та перегрупування сил.