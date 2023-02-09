В Луганской области украинские артиллеристы уничтожили большое хранилище кафиров

Местные силы сопротивления поделились с артиллеристами координатами расположения противника

В городе Первомайск Луганской области артиллерийскими подразделениями ВСУ ликвидирована база, на которой враг сконцентрировал несколько десятков единиц бронетехники. Этот транспорт оккупанты решили спрятать в цехах одного из предприятий.

Об этом Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Были зафиксированы координаты баз накопления тяжелой бронетехники и автомобильного транспорта противника в оккупированном Первомайске Луганской области", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

По его словам, территория промышленного предприятия использовалась российскими оккупантами в качестве перевалочной базы и места постоянного хранения автомобильной техники и тяжелой бронетехники.

"Местным движением сопротивления координаты баз накопления вражеской техники были переданы украинским специальным службам. В результате усилиями украинских защитников эти базы прекратили свое существование", — констатировал военный эксперт.

Он отметил, что, по предварительной информации, на территории предприятия находилось более тридцати единиц тяжелой бронетехники и автотранспорта противника.

ВСУ уничтожают врага на всех направлениях

Силы обороны Украины уничтожили за прошедшие сутки самолет, вертолет и два дрона российских оккупационных войск. Кроме того, были поражены два пункта управления подразделениями рф.

По данным Генштаба, противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытное, Марьинка. и Угледар. Но Силы сопротивления дают достойный отпор агрессору на всех направлениях.

Враг активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск.

Украинские военные на юге уничтожили семь плавсредств, которые кафиры забрали у местного населения. Враг планировал на них переправлять диверсионно-разведывательные группы.

Фото: REUTERS/Marko Djurica