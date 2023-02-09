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ЗСУ ліквідували у Первомайську цікаву зброю ворога

9 лютого 2023 16:39
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
На Луганщині українські артилеристи знищіли велике сховище окупантів
Місцеві сили спротиву поділилися з артилеристам координатами розташування противника
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

У місті Первомайськ Луганської області артилерійськими підрозділами ЗСУ ліквідовано  базу, на якій ворог сконцентрував декілька десятків одиниць бронетехніки. Цей транспорт окупанти вирішили сховати в цехах одного з підприємств.

Про це Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Були зафіксовані координати баз накопичення важкої бронетехніки і автомобільного транспорту противника в окупованому Первомайську Луганської області", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

За його словами, територія промислового підприємства використовувалася російськими окупантами як перевалочна база і місце постійного зберігання автомобільної і важкої бронетехніки.

"Місцевим рухом спротиву координати баз накопичення ворожої техніки були передані українським спеціальним службам. У результаті зусиллями українських захисників ці бази припинили своє існування", — констатував військовий експерт.

Він зазначив, що за попередньою інформацією, на території підприємства знаходилося понад тридцять одиниць важкої бронетехніки і автотранспорту противника.

ЗСУ нищать ворога на всіх напрямках

Сили оборони України знищили протягом минулої доби літак, гелікоптер та два дрони російських окупаційних військ. Крім того, були уражені два пункти управління підрозділами рф.

За даними Генштабу, противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Але Сили спротиву дають гідну відсіч агресору на всіх напрямках.

Ворог активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціях наших військ.

Українські військові на півдні знищили сім плавзасобів, які окупанти забрали у місцевого населення. Ворог планував на них переправляли диверсійно-розвідувальні групи.

Фото: REUTERS/Marko Djurica

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