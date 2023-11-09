Боевые действия на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Украинский десант в Херсонской области. Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Украинская армия постепенно укрепляется на левом берегу Днепра в Херсонской области. Что происходит на подконтрольной оккупантам территории многострадального региона и чего следует ожидать — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Украинская армия на левом берегу Днепра

О том, что подразделения Сил обороны Украины начали брать под свой контроль территорию на левобережье Днепра в Херсонской области, стало известно далеко не сейчас, а еще несколько месяцев назад. Речь не об островах в дельте Днепра, борьба за них началась фактически сразу после оккупации административного центра этого региона, а об участках на материковом левом берегу. Прежде всего, в районе Антоновского моста.

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Естественно, эти операции нельзя было считать полноценными наступательными операциями, но от них этого и не требовалось. Главной задачей украинских подразделений было захватить плацдармы на левом берегу, закрепиться, а уже потом развивать наступление большими или малыми силами (здесь все зависит от того, насколько возможны десантные операции через Днепр, учитывая активность российских войск в воздухе).

Следовательно, после плацдарма в районе Антоновского моста подразделения сил обороны Украины постепенно расширяли зону своего влияния. И к концу первой недели ноября уже контролируют прибрежную территорию на левом берегу, в районе населенных пунктов Песчановка и Пойма. Эта территория важна потому, что совсем рядом проходит трасса, которая связывает Алешки с восточной частью Херсонской области и Крымом. Контроль над этой территорией, и в перспективе над логистической магистралью, обещает оккупационным войскам серьезные проблемы.

Что такое Крынки и чем они важны

В селе же Крынки, расположенном северо-восточнее Казачьих Лагерей (где раньше также были замечены подразделения украинской армии), речь идет уже даже о контроле над частью этого населенного пункта. По крайней мере, российские военкоры признают, что ситуация в районе Крынок для оккупантов непростая или вообще близка к критической.

Сами же Крынки — это фактически прямая дорога в другой ключевой город на левобережье Днепра, в Новую Каховку. Таким образом, перерезав транспортные артерии в районе Поймы-Песчанского и Крынки, Вооруженные силы Украины могут сделать очень проблематичным пребывание оккупационных войск на побережье Днепра. И тем придется бежать вглубь региона, а по сути — уже в Крым, поскольку и трасса Мелитополь-Мариуполь-Новоазовск находится под огневым контролем украинской армии, что было доказано неоднократными ракетными ударами по российским военным объектам в Приморске и Бердянске, на побережье Азовского моря в Запорожской области.

Возможно ли полномасштабное наступление через Днепр

Вопрос массированной десантной операции в районе Днепра и последующего наступления Сил обороны Украины уже на левом берегу Херсонской области в направлении Армянска, Чонгара и Геническа встал на повестке дня сразу после начала попыток ВСУ закрепиться на левобережных плацдармах. Насколько же это реально?

Практически все эксперты говорят о том, что сейчас невозможно. Главная причина в том, что российская авиация держит прибрежную зону под ударом. Перебросить несколько небольших подразделений — это одно, а провести масштабную десантную операцию гораздо сложнее.

Ключевым фактором, который позволит провести подобную операцию, является предоставление Украине американских штурмовых самолетов F-16. Они, превосходя российскую авиационную технику, смогут оттеснить самолеты оккупационного контингента в глубину материка, тем самым обеспечив форсирование Днепра силами, достаточными для более или менее серьезных операций уже не на побережье, а и в глубине региона.

Сейчас ВСУ пытаются нащупать слабые места и малыми силами по максимуму закрепиться на левобережных плацдармах. А после того как F-16 прилетят в Украину, начнется совсем другая война. По крайней мере, в Днепре на территории Херсонской области.