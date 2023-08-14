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На Херсонщині ЗСУ провели успішну операцію на лівому березі Дніпра

14 серпня 2023 11:28
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Валерія Пержун
редактор
На Херсонщині ЗСУ провели успішну операцію на лівому березі Дніпра
Танк на тимчасовій переправі. Фото: Генштаб ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Триває український контрнаступ. У Херсонській області ЗСУ успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр під час включення з Military Media Center.

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Минулого тижня у нижній течії Дніпра активізувалися невеликі бої, оскільки українські сили здійснюють рейди та намагаються закріплюватися на нових місцях на лівому березі. За словами Ганни Маляр, операції на лівому березі Херсонщини мають успіх.

"Там були виконані певними підрозділами певні завдання, ми, звісно, не можемо розкривати, що саме було зроблено, але з цими завданнями впоралися", — сказала вона.

Однак для того, щоб закріпитись на позиціях, захисникам доводиться поборотися. 

"Для того, щоб там закріпитись, потрібно витісняти ворога, зачищати територію", — сказала Ганна Маляр.

Дані британської розвідки

За оцінками британської розвідки, у деяких із цих операцій українські сили скоріш за все скористалися моментами ротації російських підрозділів на позиціях. Тож командування РФ змушене задумуватись про перекидання українських захисників за контроль над новими точками на цій території.

У розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії йдеться, що командування РФ може перекинути підкріплення з пріоритетного напрямку під Запоріжжям на лівобережжя Дніпра під Херсоном через атаки ЗСУ.

"Сторони продовжують боротися за контроль над малими островами у гирлі Дніпра. Перед російським командуванням постає дилема: чи посилювати оборону у цьому районі, чи залишати сили на головному напрямку українських контрнаступальних дій далі на схід", — інформує розвідка.

Нагадаємо, ГУР показало, як морський дрон вразив корабель окупантів у Чорному морі.

Також британська розвідка повідомляла, що армія РФ послабила оборону у Херсонській області.

Водночас ЗСУ захопили три плацдарми для наступальних операцій у Херсонській області.

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