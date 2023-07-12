ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова
На юге Запорожской области был уничтожен генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.
Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).
Уничтожение Цокова
Украинская сторона и российские военкоры заявили о ликвидации заместителя командующего Южного военного округа России генерал-лейтенанта Олега Цокова.
В соцсетях, отметили в ISW, сообщили, что Цоков был уничтожен на территории одной из гостиниц в оккупированном Бердянске в результате ракетного удара.
Ориентировочно этот удар был нанесен ракетой Storm Shadow.
Оккупанты молчат, военкоры говорят
Оккупационная "власть" Запорожской области, где и был уничтожен генерал-лейтенант армии РФ, подтвердила ракетный удар по объекту, но о ликвидации Цокова не сообщила.
А вот российские военкоры подчеркнули, что местные жители знали о прибытии из России этого представителя генералитета.
Также военкоры признали, что украинские войска в последнее время успешно бьют по разным объектам на юге Запорожской области, в частности, по гостиницам и базам отдыха, которые оккупанты используют для дислокации штабов и командных пунктов.
Напомним, что в сентябре командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии, тогда еще генерал-майор Олег Цоков был ранен на территории Луганской области в районе Сватового. Он тогда был госпитализирован.