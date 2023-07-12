ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова

Генерал-лейтенант Олег Цоков. Фото: скриншот

На юге Запорожской области был уничтожен генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

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Уничтожение Цокова

Украинская сторона и российские военкоры заявили о ликвидации заместителя командующего Южного военного округа России генерал-лейтенанта Олега Цокова.

В соцсетях, отметили в ISW, сообщили, что Цоков был уничтожен на территории одной из гостиниц в оккупированном Бердянске в результате ракетного удара.

Ориентировочно этот удар был нанесен ракетой Storm Shadow.

Оккупанты молчат, военкоры говорят

Оккупационная "власть" Запорожской области, где и был уничтожен генерал-лейтенант армии РФ, подтвердила ракетный удар по объекту, но о ликвидации Цокова не сообщила.

А вот российские военкоры подчеркнули, что местные жители знали о прибытии из России этого представителя генералитета.

Также военкоры признали, что украинские войска в последнее время успешно бьют по разным объектам на юге Запорожской области, в частности, по гостиницам и базам отдыха, которые оккупанты используют для дислокации штабов и командных пунктов.

Напомним, что в сентябре командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии, тогда еще генерал-майор Олег Цоков был ранен на территории Луганской области в районе Сватового. Он тогда был госпитализирован.