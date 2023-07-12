Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова arrow

ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова

12 июля 2023 08:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
ВСУ на юге ликвидировали российского генерал-лейтенанта Цокова
Генерал-лейтенант Олег Цоков. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На юге Запорожской области был уничтожен генерал-лейтенант российской армии Олег Цоков. В сентябре он был ранен, но тогда выжил.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинской войны американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Уничтожение Цокова

Украинская сторона и российские военкоры заявили о ликвидации заместителя командующего Южного военного округа России генерал-лейтенанта Олега Цокова.

В соцсетях, отметили в ISW, сообщили, что Цоков был уничтожен на территории одной из гостиниц в оккупированном Бердянске в результате ракетного удара.

Ориентировочно этот удар был нанесен ракетой Storm Shadow.

Оккупанты молчат, военкоры говорят

Оккупационная "власть" Запорожской области, где и был уничтожен генерал-лейтенант армии РФ, подтвердила ракетный удар по объекту, но о ликвидации Цокова не сообщила.

А вот российские военкоры подчеркнули, что местные жители знали о прибытии из России этого представителя генералитета.

Также военкоры признали, что украинские войска в последнее время успешно бьют по разным объектам на юге Запорожской области, в частности, по гостиницам и базам отдыха, которые оккупанты используют для дислокации штабов и командных пунктов.

Напомним, что в сентябре командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии, тогда еще генерал-майор Олег Цоков был ранен на территории Луганской области в районе Сватового. Он тогда был госпитализирован.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:15 Чтобы росли большие сочные гроздья: как обрезать виноград летом

09:31 Цыганков переедет в Англию: "Жироне" нужны деньги

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз