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ЗСУ на півдні ліквідували російського генерал-лейтенанта Цокова

12 липня 2023 08:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗСУ на півдні ліквідували російського генерал-лейтенанта Цокова
Генерал-лейтенант Олег Цоков. Фото: скріншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На півдні Запорізької області був знищений генерал-лейтенант російської армії Олег Цоков. У вересні він уже був поранений, але тоді вижив.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-української війни американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Знищення Цокова

Українська сторона і російські воєнкори заявили про ліквідацію заступника командувача Південного військового округу Росії, генерал-лейтенанта Олега Цокова.

У соцмережах, зазначили в ISW, повідомили, що Цоков був знищений на території одного із готелів в окупованому Бердянську в результаті ракетного удару.

Орієнтовно цей удар був завданий ракетою Storm Shadow.

Окупанти мовчать, воєнкори говорять

Окупаційна "влада" Запорізької області, де і був знищений генерал-лейтенант армії РФ, підтвердила ракетний удар по об’єкту, але про ліквідацію Цокова не повідомила.

А от російські воєнкори підкреслили, що місцеві жителі знали про прибуття з Росії цього представника генералітету.

Також воєнкори визнали, що українські війська останнім часом успішно б’ють по різних об’єктах на півдні Запорізької області, зокрема, по готелях і базах відпочинку, які окупанти використовують для дислокації штабів та командних пунктів.

Нагадаємо, що у вересні командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії, тоді ще генерал-майора Олега Цокова було поранено на території Луганської області в районі Сватового. Він тоді був госпіталізований.

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