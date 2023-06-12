ВСУ получили арестованные авто родственников Медведчука и Козака более чем на 1 млн долларов США

Бывший нардеп Украины, глава пророссийской партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук. Фото: google.com

Сегодня, 12 июня, Государственное бюро расследований передало на нужды украинской армии арестованные автомобили родственников Медведчука и Козака. Отмечается, что их стоимость составляет более одного миллиона долларов США.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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ДБР передало 17 автомобилей арестованных у родственников Медведчука и Козака на нужды одной из бригад ВСУ. Речь идет о 12 грузовиках, автокране, микроавтобусе, фургоне и двух внедорожниках. Их стоимость составляет $1,1 млн.

В ДБР сообщили, что эти автомобили принадлежали одному из предприятий родственников Медведчука и Козака, причастных к финансированию военной агрессии РФ против Украины.

"Они также являются субъектами уголовного производства по незаконной добыче песка на двух карьерах во Львовские области, в рамках которого в апреле 2022 года на автомобиле был наложен арест. Теперь работники ДБР добились, чтобы автомобили попали в ВСУ и помогали нашим защитникам в борьбе с врагом", — отметили работники ДБР.

Напомним, ранее мы писали, что после завершения досудебного расследования в Одесской области ДБР представило обвинительный акт в суд в отношении двух правоохранителей, подозреваемых в злоупотреблении властью. Оказалось, что они потребовали взятки с предпринимателей за предоставление разрешений на торговлю продуктами.

Добавим, в Киевской области ДБР разоблачило начальника отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки на содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, в частности в Молдову и Венгрию. Он также готовил заключение ВЛК и документ об исключении из учета уклоняющихся.