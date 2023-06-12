ЗСУ отримали арештовані авто родичів Медведчука та Козака на понад 1 млн доларів США

Колишній нардеп України, голова проросійської партії "ОПЗЖ" Віктор Медведчук. Фото: google.com

Сьогодні, 12 червня, Державне бюро розслідувань передало на потреби української армії арештовані автомобілі родичів Медведчука та Козака. Зазначається, що їхня вартість становить понад один мільйон доларів США.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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ДБР передало 17 автомобілів, арештованих у родичів Медведчука та Козака, на потреби однієї з бригад ЗСУ. Йдеться про 12 вантажівок, автокран, мікроавтобус, фургон та два позашляховики. Їхня вартість становить $1,1 млн.

У ДБР повідомили, що ці автівки належали одному з підприємств родичів Медведчука та Козака, які причетні до фінансування військової агресії РФ проти України.

"Вони також є суб’єктами кримінального провадження щодо незаконного видобутку піску на двох кар'єрах у Львівські області, в межах якого у квітні 2022 року на автомобілі було накладено арешт. Тепер працівники ДБР домоглися, щоб автівки потрапили до ЗСУ і допомагали нашим захисникам у боротьбі з ворогом", — зазначили працівники ДБР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що після завершення досудового розслідування на Одещині ДБР представило обвинувальний акт до суду стосовно двох правоохоронців, які підозрюються у зловживанні владою. Виявилося, що вони вимагали хабарі з підприємців за надання дозволів на торгівлю продуктами.

Додамо, на Київщині ДБР викрило начальника відділення одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, зокрема до Молдови та Угорщини. Він також готував висновок ВЛК та документ про виключення з обліку для ухилянтів.