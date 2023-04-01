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ВСУ получили еще десять внедорожников: где их будут использовать

1 апреля 2023 11:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украинские военные получили автомобили-внедорожники
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Еще десять внедорожников получили украинские военные на северное направление. Они будут использоваться в основном для отражения вражеских воздушных целей. По словам командующего Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, работа по увеличению численности мобильных групп продолжается постоянно.

Об этом идет речь на его странице в Тelegram-канале.

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Украинские воины для обеспечения безопасности воздушного пространства получают необходимую технику. Так, сегодня, 1 апреля, они получили еще 10 автомобилей.

"Сегодня передали нашим ребятам партию вездеходных автомобилей для создания мобильных групп ПВО, которые будут сбивать в дальнейшем беспилотные аппараты врага. Общался с нашими воинами, они довольны качеством и техническим состоянием автомобилей, настроены на позитив", — заявил Сергей Наев. 

По словам командующего, на базе мощных внедорожников Ford F250 и Ford F350 уже создано 19 групп ПВО. Они приспособлены к боевым условиям. Автомобили будут помогать защищать небо как на подступах к Киеву, так и воздушное пространство над населенными пунктами севера и северо-запада Украины.

Напомним, правительство дало старт массовому производству дронов в Украине.

 

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