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ЗСУ отримали ще десять позашляховиків: для чого їх використовуватимуть

1 квітня 2023 11:37
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Українські військові отримали автомобілі-позашляховики
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ще десять позашляховиків отримали українські військові на північний напрямок. Вони будуть використовуватися в основному для відбиття ворожих повітряних цілей. За словами командувача Об'єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, робота зі збільшення чисельності мобільних груп триває постійно.

Про це йдеться на його сторінці у Telegram-каналі.

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Українські воїни для гарантування безпеки повітряного простору одержують необхідну техніку. Так, сьогодні, 1 квітня, вони здобули ще 10 автомобілів.

"Сьогодні передали нашим хлопцям партію всюдихідних автомобілів для створення мобільних груп ППО, які збиватимуть надалі безпілотні апарати ворога. Спілкувався з нашими воїнами, вони задоволені якістю та технічним станом автомобілів, налаштовані на позитив", - заявив Сергій Наєв.

За словами командувача, на базі потужних позашляховиків Ford F250 та Ford F350 вже створено 19 груп ППО. Вони пристосовані до бойових умов. Автомобілі допомагатимуть захищати небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.

Нагадаємо, уряд дав старт масовому виробництву дронів в Україні.

 

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