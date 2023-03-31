ВСУ подтвердили использование авиабомб JDAM

Авиабомбы JDAM

Война на востоке Украины продолжается, и Воздушные силы ВСУ применяют новейшее вооружение, чтобы наносить успешные удары по важным целям против российских войск.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Использование авиабомб

По словам Игната, украинская боевая авиация уже использует бомбы JDAM.

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности, но чрезвычайно высокоточны", — рассказал он.

JDAM — это комплекты оборудования, которые используют технологию GPS, чтобы превратить свободнопадные авиабомбы в высокоточные корректируемые боеприпасы. Этот комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, а также маленькие крылья, которые крепятся к средней части бомбы, и управляемый хвостовой блок. Благодаря этому бомба может корректировать свой курс во время полета к цели, что делает ее более точной и эффективной.

Использование такого новейшего вооружения помогает украинской авиации наносить более точные и эффективные удары против российских войск и их опорных пунктов на территории Украины. Юрий Игнат отметил, что бомбы JDAM немного меньшей мощности, чем другие бомбы, но их высокая точность позволяет достичь большего успеха на фронте.

Однако, украинской авиации не хватает достаточного количества бомб JDAM, чтобы применять их на всем фронте. Юрий Игнат считает, что для увеличения эффективности украинской авиации в боевых действиях, необходимо большее количество таких боеприпасов.

Напомним, что половина украинцев уверена, что Силы обороны победят россиян до конца текущего года. В общей сложности в победе Украины уверены 93% граждан воюющей страны.