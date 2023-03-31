ЗСУ підтвердили використання авіабомб JDAM

Авіабомби JDAM

Війна на сході України триває, і Повітряні сили ЗСУ застосовують новітнє озброєння, щоб завдавати успішних ударів по важливим цілям проти російських військ.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Використання авіабомб

За словами Гната, українська бойова авіація вже використовує бомби JDAM.

"Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях. Ці бомби трохи менші за потужність, але надзвичайно високоточні", — розповів він.

JDAM — це комплекти обладнання, які використовують технологію GPS, щоб перетворити вільнопадні авіабомби на високоточні коректовані боєприпаси. Цей комплект включає інерційну систему навігації та GPS-приймач, а також маленькі крила, які кріпляться до середньої частини бомби, та керований хвостовий блок. Завдяки цьому бомба може коригувати свій курс під час польоту до мети, що робить її точнішою та ефективною.

Використання такого новітнього озброєння допомагає українській авіації завдавати більш точних та ефективних ударів проти російських військ та їх опорних пунктів на території України. Юрій Ігнат зазначив, що бомби JDAM трохи меншої потужності, ніж інші бомби, але їхня висока точність дозволяє досягти більшого успіху на фронті.

Однак української авіації не вистачає достатньої кількості бомб JDAM, щоб застосовувати їх на всьому фронті. Юрій Ігнат вважає, що для збільшення ефективності української авіації в бойових діях, потрібна більша кількість таких боєприпасів.

Нагадаємо, що половина українців упевнена, що Сили оборони переможуть росіян до кінця поточного року. Загалом у перемозі України впевнені 93% громадян країни, що воює.