ВСУ показали, как захватывают позиции оккупантов и заставляют их бежать
Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага. В частности, воинам 58 мотопехотной бригады удалось взять под контроль позицию российских оккупантов.
Видео работы опубликовали Сухопутные войска.
ВСУ штурмуют позиции врага
На кадрах видно, как украинские военные перехватывают позиции противника.
"Настоящие воины", — говорится в сообщении.
Отметим, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 810 оккупантов. Также у россиян стало меньше 29 танков, 19 бронемашин, 30 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.
В то же время Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ потеряла более пяти тысяч своих солдат и около 400 единиц техники.
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