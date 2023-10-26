ВСУ показали, как захватывают позиции оккупантов и заставляют их бежать

Украинские бойцы захватывают позиции врага. Фото: скриншот с видео

Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать врага. В частности, воинам 58 мотопехотной бригады удалось взять под контроль позицию российских оккупантов.

Видео работы опубликовали Сухопутные войска.

Читайте также:

ВСУ штурмуют позиции врага

На кадрах видно, как украинские военные перехватывают позиции противника.

"Настоящие воины", — говорится в сообщении.

Отметим, за минувшие сутки украинские воины ликвидировали еще 810 оккупантов. Также у россиян стало меньше 29 танков, 19 бронемашин, 30 артиллерийских систем, 17 БпЛА и другой техники.

В то же время Авдеевском и Марьинском направлениях армия РФ потеряла более пяти тысяч своих солдат и около 400 единиц техники.

Ранее мы сообщали, как отметилась рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр.