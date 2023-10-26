Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна 2022 arrow ЗСУ показали, як захоплюють позиції окупантів та змушують їх втікати arrow

ЗСУ показали, як захоплюють позиції окупантів та змушують їх втікати

26 жовтня 2023 13:56
- Катерина Коновалець
ЗСУ показали, як захоплюють позиції окупантів та змушують їх втікати
Українські бійці захоплюють позиції ворога. Фото: скриншот з відео
- Катерина Коновалець

Збройні сили України продовжують нищити ворога. Зокрема, воїнам 58 мотопіхотної бригади вдалося взяти під контроль позицію російських окупантів.

Відео роботи опублікували Сухопутні війська.

Читайте також:

ЗСУ штурмують позиції ворога

На кадрах видно, як українські військові перехоплюють позиції противника.

"Справжні воїни", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за минулу добу українські воїни ліквідували ще 810 окупантів. Також у росіян поменшало 29 танків, 19 бронемашин, 30 артилерійських систем, 17 БпЛА та іншої техніки.

Водночас Авдіївському та Мар'їнському напрямках армія РФ втратила понад п'ять тисяч своїх солдатів та біля 400 одиниць техніки.

Раніше ми повідомляли, як відзначилася рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ої ОШБр.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі