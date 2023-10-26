ЗСУ показали, як захоплюють позиції окупантів та змушують їх втікати

Українські бійці захоплюють позиції ворога. Фото: скриншот з відео

Збройні сили України продовжують нищити ворога. Зокрема, воїнам 58 мотопіхотної бригади вдалося взяти під контроль позицію російських окупантів.

Відео роботи опублікували Сухопутні війська.

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На кадрах видно, як українські військові перехоплюють позиції противника.

"Справжні воїни", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, за минулу добу українські воїни ліквідували ще 810 окупантів. Також у росіян поменшало 29 танків, 19 бронемашин, 30 артилерійських систем, 17 БпЛА та іншої техніки.

Водночас Авдіївському та Мар'їнському напрямках армія РФ втратила понад п'ять тисяч своїх солдатів та біля 400 одиниць техніки.

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