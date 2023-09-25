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ВСУ продолжают уничтожать врага: обновленные данные о потерях оккупантов от Генштаба

25 сентября 2023 10:30
- Игорь Тележников
Новые данные о потерях российских войск
Украинский военный. Фото: Viacheslav Ratynskyi
- Игорь Тележников

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 420 российских военных. Кроме того, ВС РФ потеряли танки, артсистемы и ББМ.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено около 276 тысяч 270 военных ВС РФ.

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 420 военных, 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 средства ПВО, 7 беспилотников, 12 единиц автомобильной техники, 4 единицы специальной техники.

Общая статистика потерь военной техники ВС РФ:

  • танков — 4667 (+5);
  • боевые бронированные машины — 8927 (+13);
  • артиллерийские системы — 6260 (+27);
  • РСЗО — 791 (+2);
  • средства ПВО — 533 (+2);
  • самолеты — 315 (+0);
  • вертолеты — 316 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4895 (+7);
  • крылатые ракеты — 1518 (+0);
  • корабли/катера — 20 (+0);
  • подводные лодки/submarines — 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны — 8746 (+12);
  • специальная техника — 918 (+4).
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Примерные потери противника. Фото: Генштаб ВСУ

Мы также сообщали, что после инцидента с падением обломков российских беспилотников на территории страны-члена НАТО во время атак на припортовую инфраструктуру Одесской области воздушные силы Румынии получили усиление обороны. Охранять границу теперь будут самолеты F-16.

Еще мы писали о том, что одесские бойцы уничтожили "глаза" врага на юге. Одесские воины национальной гвардии уничтожили враждебный комплекс наблюдения Муром-М. Благодаря этому устройству российские военные проводили разведку по бойцам ВСУ.

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