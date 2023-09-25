Новые данные о потерях российских войск

ВСУ продолжают уничтожать врага: обновленные данные о потерях оккупантов от Генштаба
За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали около 420 российских военных. Кроме того, ВС РФ потеряли танки, артсистемы и ББМ.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Украинские защитники ликвидировали более 400 окупантов
С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено около 276 тысяч 270 военных ВС РФ.
За минувшие сутки российские захватчики потеряли 420 военных, 5 танков, 13 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем, 2 РСЗО, 2 средства ПВО, 7 беспилотников, 12 единиц автомобильной техники, 4 единицы специальной техники.
Общая статистика потерь военной техники ВС РФ:
- танков — 4667 (+5);
- боевые бронированные машины — 8927 (+13);
- артиллерийские системы — 6260 (+27);
- РСЗО — 791 (+2);
- средства ПВО — 533 (+2);
- самолеты — 315 (+0);
- вертолеты — 316 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4895 (+7);
- крылатые ракеты — 1518 (+0);
- корабли/катера — 20 (+0);
- подводные лодки/submarines — 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны — 8746 (+12);
- специальная техника — 918 (+4).
Мы также сообщали, что после инцидента с падением обломков российских беспилотников на территории страны-члена НАТО во время атак на припортовую инфраструктуру Одесской области воздушные силы Румынии получили усиление обороны. Охранять границу теперь будут самолеты F-16.
Еще мы писали о том, что одесские бойцы уничтожили "глаза" врага на юге. Одесские воины национальной гвардии уничтожили враждебный комплекс наблюдения Муром-М. Благодаря этому устройству российские военные проводили разведку по бойцам ВСУ.