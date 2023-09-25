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ЗСУ продовжують знищувати ворога: оновлені дані про втрати окупантів від Генштабу

25 вересня 2023 10:30
- Ігор Тележніков
Нові дані про втрати російських військ
Український військовий. Фото: Viacheslav Ratynskyi
- Ігор Тележніков

За минулу добу українські військові ліквідували близько 420 російських військових. Окрім того, ВС РФ втратили танки, артсистеми та ББМ. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено близько 276 тисяч 270 військових ВС РФ. 

За минулу добу російські загарбники втратили 420 військових, 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 7 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки, 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальна статистика втрат військової техніки ВС РФ:

  • танків — 4667 (+5);
  • бойові броньовані машини — 8927 (+13);
  • артилерійські системи — 6260 (+27);
  • РСЗВ — 791 (+2);
  • засоби ППО ‒ 533 (+2);
  • літаки — 315 (+0);
  • гелікоптери — 316 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4895 (+7);
  • крилаті ракети — 1518 (+0);
  • кораблі/катери — 20 (+0);
  • підводні човни / submarines — 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 8746 (+12);
  • спеціальна техніка — 918 (+4).
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Орієнтовні втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Ми також повідомляли, що після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

Ще ми писали про те, що одеські бійці знищили "очі" ворога на півдні. Одеські воїни національної гвардії знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Завдяки цьому пристрою російські військові проводили розвідку за бійцями ЗСУ.

 

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