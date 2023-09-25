Нові дані про втрати російських військ

Український військовий. Фото: Viacheslav Ratynskyi

За минулу добу українські військові ліквідували близько 420 російських військових. Окрім того, ВС РФ втратили танки, артсистеми та ББМ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено близько 276 тисяч 270 військових ВС РФ.

За минулу добу російські загарбники втратили 420 військових, 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 7 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки, 4 одиниці спеціальної техніки.

Загальна статистика втрат військової техніки ВС РФ:

танків — 4667 (+5);

бойові броньовані машини — 8927 (+13);

артилерійські системи — 6260 (+27);

РСЗВ — 791 (+2);

засоби ППО ‒ 533 (+2);

літаки — 315 (+0);

гелікоптери — 316 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4895 (+7);

крилаті ракети — 1518 (+0);

кораблі/катери — 20 (+0);

підводні човни / submarines — 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни — 8746 (+12);

спеціальна техніка — 918 (+4).

Орієнтовні втрати противника. Фото: Генштаб ЗСУ

Ми також повідомляли, що після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.

Ще ми писали про те, що одеські бійці знищили "очі" ворога на півдні. Одеські воїни національної гвардії знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Завдяки цьому пристрою російські військові проводили розвідку за бійцями ЗСУ.