Нові дані про втрати російських військ

ЗСУ продовжують знищувати ворога: оновлені дані про втрати окупантів від Генштабу
За минулу добу українські військові ліквідували близько 420 російських військових. Окрім того, ВС РФ втратили танки, артсистеми та ББМ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Українські захисники ліквідували понад 400 окупантів
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено близько 276 тисяч 270 військових ВС РФ.
За минулу добу російські загарбники втратили 420 військових, 5 танків, 13 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 7 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки, 4 одиниці спеціальної техніки.
Загальна статистика втрат військової техніки ВС РФ:
- танків — 4667 (+5);
- бойові броньовані машини — 8927 (+13);
- артилерійські системи — 6260 (+27);
- РСЗВ — 791 (+2);
- засоби ППО ‒ 533 (+2);
- літаки — 315 (+0);
- гелікоптери — 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4895 (+7);
- крилаті ракети — 1518 (+0);
- кораблі/катери — 20 (+0);
- підводні човни / submarines — 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни — 8746 (+12);
- спеціальна техніка — 918 (+4).
Ми також повідомляли, що після інциденту з падінням уламків російських безпілотників на території країни-члена НАТО, під час атак на припортову інфраструктуру Одеської області, повітряні сили Румунії отримали посилення оборони. Охороняти кордон тепер будуть літаки F-16.
Ще ми писали про те, що одеські бійці знищили "очі" ворога на півдні. Одеські воїни національної гвардії знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-М". Завдяки цьому пристрою російські військові проводили розвідку за бійцями ЗСУ.