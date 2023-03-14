ВСУ в Литве учатся пользоваться военными радарами

Деньги на эти радары собрали литовцы во время акции Radarom

Со вчерашнего дня, 13 марта, в Литве стартовало обучение украинских военных. Бойцы ВСУ учат, как правильно пользоваться тактическими радарами.

Об этом информирует пресс-служба армии Литвы.

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Известно, что обучение будет продолжаться четыре дня — два дня теории и два дня практики в реальных условиях. Украинские бойцы будут мониторить воздушное пространство Литвы. Важно, что одно из преимуществ этого оборудования — это быстрое обучение персонала.

После учений бойцы ВСУ вернутся домой, где с помощью радаров будут предупреждать жителей об опасности, спасать жизнь и сохранят критическую инфраструктуру.

"В мире есть трехмиллионная нация, которую никто не может остановить, когда на нее нацелятся. Мы получили кровью Литву, поэтому понимаем борьбу Украины. Мы знаем, что сами зло не победим — нужны усилия каждого из нас", — подчеркнули в литовской армии.

Напомним, ранее мы писали, что Нидерланды передадут Украине тральщики класса Alkmaar.

Отметим, что тральщики будут готовы к использованию в 2025 году. К тому времени украинские подразделения пройдут необходимые учения.