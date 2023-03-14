ЗСУ у Литві навчаються користуватися військовими радарами

Гроші на ці радари зібрали литовці під час акції Radarom

Відучора, 13 березня, у Литві стартувало навчання українських військових. Бійців ЗСУ вчать, як правильно користуватися тактичними радарами.

Про це інформує пресслужба армії Литви.

Деталі

Відомо, що навчання триватиме чотири дні — два дні теорії та два дні практики в реальних умовах. Українські бійці моніторитимуть повітряний простір Литви. Важливо, що одна з переваг цього обладнання — це швидке навчання персоналу.

Після навчань бійці ЗСУ повернуться додому, де за допомогою радарів попереджатимуть жителів про небезпеку, рятуватимуть життя та збережуть критичну інфраструктуру.

"У світі є тримільйонна нація, яку ніхто не може зупинити, коли на неї націляться. Ми здобули кров'ю Литву, тому розуміємо боротьбу України. Ми знаємо, що самі зло не переможемо — потрібні зусилля кожного з нас", — наголосили у литовській армії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди передадуть Україні тральщики класу Alkmaar.

Зазначимо, що тральщики будуть готові до використання у 2025 році. До того часу українські підрозділи пройдуть необхідні навчання.