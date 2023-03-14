ЗСУ у Литві навчаються користуватися військовими радарами
Відучора, 13 березня, у Литві стартувало навчання українських військових. Бійців ЗСУ вчать, як правильно користуватися тактичними радарами.
Про це інформує пресслужба армії Литви.
-
Погода з примхами: синоптики розповіли, у якому регіоні завтра різко похолодає
-
Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур
-
Планував убити Резнікова і Буданова: російський кілер отримав 12 років в‘язниці
-
Playboy повертається: ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю
-
Обожнював Тарас Шевченко: як приготувати пісний борщ з карасями
-
Суд відмовився брати Коболєва під арешт, але наклав на нього додаткове зобов'язання
-
Яке свято відзначають 15 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня
-
Кабмін погодив звільнення начальника Одеської ОВА Максима Марченка
-
Кабмін звільнив трьох голів ОВА: про кого йдеться
-
Принесуть у дім нещастя: які картини не можна вішати в будинку
Деталі
Відомо, що навчання триватиме чотири дні — два дні теорії та два дні практики в реальних умовах. Українські бійці моніторитимуть повітряний простір Литви. Важливо, що одна з переваг цього обладнання — це швидке навчання персоналу.
Після навчань бійці ЗСУ повернуться додому, де за допомогою радарів попереджатимуть жителів про небезпеку, рятуватимуть життя та збережуть критичну інфраструктуру.
"У світі є тримільйонна нація, яку ніхто не може зупинити, коли на неї націляться. Ми здобули кров'ю Литву, тому розуміємо боротьбу України. Ми знаємо, що самі зло не переможемо — потрібні зусилля кожного з нас", — наголосили у литовській армії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Нідерланди передадуть Україні тральщики класу Alkmaar.
Зазначимо, що тральщики будуть готові до використання у 2025 році. До того часу українські підрозділи пройдуть необхідні навчання.