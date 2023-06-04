ВСУ отправили на тот свет еще 470 оккупантов: новая сводка Генштаба
За прошедшие сутки, 3 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 470 оккупантов. При этом, за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину, было уничтожено 209940 солдатов российских войск.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов
С 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 года потери оккупантов следующие:
- личного состава — около 209940 (+470) человек ликвидировано
- танков — 3837 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин — 7512 (+10) единиц;
- артиллерийских систем — 3555 (+22) единиц;
- РСЗО — 583 (+1) единиц;
- средства ПВО — 344 (+2) единиц;
- самолетов — 313 (+0) единиц;
- вертолетов — 298 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3175 (+10);
- крылатые ракеты — 1132 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6305 (+16) единиц;
- специальная техника — 479 (+4).
Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 удара по Донецкой и Днепропетровской областям с помощью ракетных комплексов Искандер. Более 20 человек получили ранения, в том числе дети.
В ночь на 4 июня, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспия бомбардировщиками Ту-95МС, а также БпЛА. На подступах к столице враждебные цели отработали ПВО.