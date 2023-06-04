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ВСУ отправили на тот свет еще 470 оккупантов: новая сводка Генштаба

4 июня 2023 09:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ отправили на тот свет еще 470 оккупантов: новая сводка Генштаба
Российские оккупанты на построении. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 3 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 470 оккупантов. При этом, за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину, было уничтожено 209940 солдатов российских войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

С 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 года потери оккупантов следующие:

  • личного состава — около 209940 (+470) человек ликвидировано
  • танков — 3837 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7512 (+10) единиц;
  • артиллерийских систем — 3555 (+22) единиц;
  • РСЗО — 583 (+1) единиц;
  • средства ПВО — 344 (+2) единиц;
  • самолетов — 313 (+0) единиц;
  • вертолетов — 298 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3175 (+10);
  • крылатые ракеты — 1132 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6305 (+16) единиц;
  • специальная техника — 479 (+4).

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 удара по Донецкой и Днепропетровской областям с помощью ракетных комплексов Искандер. Более 20 человек получили ранения, в том числе дети.

В ночь на 4 июня, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспия бомбардировщиками Ту-95МС, а также БпЛА. На подступах к столице враждебные цели отработали ПВО.

 

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