ВСУ отправили на тот свет еще 470 оккупантов: новая сводка Генштаба

Российские оккупанты на построении. Фото: росСМИ

За прошедшие сутки, 3 июня, Вооруженные силы Украины ликвидировали 470 оккупантов. При этом, за все время полномасштабного вторжения РФ в Украину, было уничтожено 209940 солдатов российских войск.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

С 24 февраля 2022 года по 4 июня 2023 года потери оккупантов следующие:

личного состава — около 209940 (+470) человек ликвидировано

танков — 3837 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 7512 (+10) единиц;

артиллерийских систем — 3555 (+22) единиц;

РСЗО — 583 (+1) единиц;

средства ПВО — 344 (+2) единиц;

самолетов — 313 (+0) единиц;

вертолетов — 298 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 3175 (+10);

крылатые ракеты — 1132 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 6305 (+16) единиц;

специальная техника — 479 (+4).

Напомним, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 2 удара по Донецкой и Днепропетровской областям с помощью ракетных комплексов Искандер. Более 20 человек получили ранения, в том числе дети.

В ночь на 4 июня, российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспия бомбардировщиками Ту-95МС, а также БпЛА. На подступах к столице враждебные цели отработали ПВО.