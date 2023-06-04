Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗСУ відправили на той світ ще 470 окупантів: нове зведення Генштабу arrow

ЗСУ відправили на той світ ще 470 окупантів: нове зведення Генштабу

4 червня 2023 09:40
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ відправили на той світ ще 470 окупантів: нове зведення Генштабу
Російські окупанти на побудові. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Минулої доби, 3 червня, Збройні сили України ліквідували 470 окупантів. При цьому, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було знищено 209 940 солдатів російських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати окупантів

З 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року втрати окупантів такі:

  • особового складу — близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано
  • танків — 3837 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин — 7512 (+10) одиниць;
  • артилерійських систем — 3555 (+22) одиниць;
  • РСЗВ — 583 (+1) одиниць;
  • засоби ППО — 344 (+2) одиниць;
  • літаків — 313 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 298 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3175 (+10);
  • крилаті ракети — 1132 (+0);
  • кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6305 (+16) одиниць;
  • спеціальна техніка — 479 (+4).

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти завдали 2 ударів по Донецькій та Дніпропетровській областях за допомогою ракетних комплексів Іскандер. Понад 20 людей зазнали поранень, у тому числі діти.

У ніч проти 4 червня російські окупанти атакували Україну ракетами з району Каспію бомбардувальниками Ту-95МС, а також БпЛА. На підступах до столиці ворожі цілі відпрацювали ППО.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB