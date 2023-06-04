ЗСУ відправили на той світ ще 470 окупантів: нове зведення Генштабу

Російські окупанти на побудові. Фото: росЗМІ

Минулої доби, 3 червня, Збройні сили України ліквідували 470 окупантів. При цьому, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було знищено 209 940 солдатів російських військ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Втрати окупантів

З 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року втрати окупантів такі:

особового складу — близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано

танків — 3837 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 7512 (+10) одиниць;

артилерійських систем — 3555 (+22) одиниць;

РСЗВ — 583 (+1) одиниць;

засоби ППО — 344 (+2) одиниць;

літаків — 313 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 298 (+0) одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3175 (+10);

крилаті ракети — 1132 (+0);

кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6305 (+16) одиниць;

спеціальна техніка — 479 (+4).

Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти завдали 2 ударів по Донецькій та Дніпропетровській областях за допомогою ракетних комплексів Іскандер. Понад 20 людей зазнали поранень, у тому числі діти.

У ніч проти 4 червня російські окупанти атакували Україну ракетами з району Каспію бомбардувальниками Ту-95МС, а також БпЛА. На підступах до столиці ворожі цілі відпрацювали ППО.