ЗСУ відправили на той світ ще 470 окупантів: нове зведення Генштабу
Минулої доби, 3 червня, Збройні сили України ліквідували 470 окупантів. При цьому, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було знищено 209 940 солдатів російських військ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати окупантів
З 24 лютого 2022 року по 4 червня 2023 року втрати окупантів такі:
- особового складу — близько 209 940 (+470) осіб ліквідовано
- танків — 3837 (+8) одиниць;
- бойових броньованих машин — 7512 (+10) одиниць;
- артилерійських систем — 3555 (+22) одиниць;
- РСЗВ — 583 (+1) одиниць;
- засоби ППО — 344 (+2) одиниць;
- літаків — 313 (+0) одиниць;
- гелікоптерів — 298 (+0) одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3175 (+10);
- крилаті ракети — 1132 (+0);
- кораблі/катери — 18 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6305 (+16) одиниць;
- спеціальна техніка — 479 (+4).
Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти завдали 2 ударів по Донецькій та Дніпропетровській областях за допомогою ракетних комплексів Іскандер. Понад 20 людей зазнали поранень, у тому числі діти.
У ніч проти 4 червня російські окупанти атакували Україну ракетами з району Каспію бомбардувальниками Ту-95МС, а також БпЛА. На підступах до столиці ворожі цілі відпрацювали ППО.