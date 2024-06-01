Удары ВСУ по военной технике РФ — видео уничтожение вражеской бронетехники

ВСУ уничтожают российскую бронетехнику. Фото: скриншот

Украинские защитники продолжают уничтожать российскую военную технику и личный состав вражеской армии. Так, на этот раз мастер-класс по ликвидации оккупантов продемонстрировали бойцы 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, которые уничтожили немало российской бронетехники.

Соответствующее видео было опубликовано Генеральным штабом Вооруженных сил Украины в Telegram в пятницу, 31 мая.

Читайте также:

Как ВСУ уничтожают российских захватчиков

"И снова оккупанты сходили на "мясной штурм". Вызывающе, не прячась, среди бела дня. Не сработало — парк разбитой российской бронетехники пополнился новым металлоломом, а наша земля получила свежее удобрение", — отметили в сообщении под видео.

Напомним, что украинские военные ежедневно наносят профессиональные удары по российским оккупантам и вражеской технике. Защитники показали, как били по огненным средствам противника.

Также бойцы ГУР продемонстрировали, как недавно уничтожили два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец" во временно оккупированном Крыму.

Добавим, что военные обнародовали эффектные кадры профессиональной работы танка M1 Abrams по врагу. Бойцы отметили, что видео архивное.