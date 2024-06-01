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ЗСУ влаштували окупантам пекельний бій — яскраві кадри знищення ворожої бронетехніки

1 червня 2024 05:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Удари ЗСУ по військовій техніці РФ — відео знищення ворожої бронетехніки
ЗСУ знищують російську бронетехніку. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські захисники продовжують нищити російську військову техніку та заразом особовий склад ворожої армії. Так, цього разу майстер-клас з ліквідації окупантів продемонстрували бійці 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, які відмінусували чимало російської бронетехніки. 

Відповідне відео опублікував Генеральний штаб Збройних сил України в Telegram у п'ятницю, 31 травня.

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"І знову окупанти сходили на "м’ясний штурм". Зухвало, не ховаючись, серед білого дня. Не спрацювало — парк розбитої російської бронетехніки поповнився новим металоломом, а наша земля отримала свіже добриво", — зазначили в дописі під відео.

Нагадаємо, що українські військові щодня завдають професійних ударів по російських окупантах та ворожій техніці. Захисники показали, як били по вогневих засобах противника.

Також бійці ГУР продемонстрували, як нещодавно знищили два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець" у тимчасово окупованому Криму.

Додамо, що військові оприлюднили ефектні кадри професійної роботи танка M1 Abrams по ворогу. Бійці зазначили, що відео архівне.

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