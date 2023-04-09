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ВСУ впервые показали, как NASAMS защищает украинское небо

9 апреля 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ЗРК NASAMS. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С ноября 2022 года украинское небо охраняется зенитно-ракетным комплексом NASAMS. За 5 месяцев эксплуатации на Украине ЗРК уничтожил свыше 100 российских ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

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Командир дивизиона ЗРК NASAMS, Никита, рассказал, что его командир бригады позвонил и сообщил о предстоящем обучении за границей. Множество молодых офицеров отправились на обучение, чтобы освоить современный зенитно-ракетный комплекс.

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, Николай Олещук, отметил, что в настоящее время делается все возможное для того, чтобы зенитно-ракетная бригада была оснащена ЗРК нового поколения.

Один из защитников украинского неба объяснил, что в NASAMS существенно улучшен радар, и благодаря компьютеру расчет оперативно получает информацию о воздушной обстановке. Он подчеркнул: "Здесь все гораздо проще и надежнее".

Напомним, что Норвегия вместе с США передаст Украине две новые системы противовоздушной обороны NASAMS. Это стало известно после встречи Бьорна Арилда Грамма с Владимиром Зеленским.

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