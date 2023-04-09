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ЗСУ вперше показали, як NASAMS захищає українське небо

9 квітня 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗРК NASAMS. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З листопада 2022 року українське небо охороняється зенітно-ракетним комплексом NASAMS. За 5 місяців експлуатації в Україні ЗРК знищив понад 100 російських ракет та безпілотних літальних апаратів.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Командир дивізіону ЗРК NASAMS, Микита, розповів, що його командир бригади зателефонував і повідомив про майбутнє навчання за кордоном. Багато молодих офіцерів вирушили на навчання, щоб освоїти сучасний зенітно-ракетний комплекс.

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зазначив, що наразі роблять все можливе для того, щоб зенітно-ракетна бригада була оснащена ЗРК нового покоління.

Один із захисників українського неба пояснив, що в NASAMS суттєво покращено радар, і завдяки комп'ютеру розрахунок оперативно отримує інформацію про повітряну обстановку. Він підкреслив: "Тут все набагато простіше та надійніше".

Нагадаємо, що Норвегія разом із США передасть Україні дві нові системи протиповітряної оборони NASAMS. Це стало відомо після зустрічі Бьорна Арілда Грама із Володимиром Зеленським.

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