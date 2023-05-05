ВСУ впервые сбили над Киевом гиперзвуковую ракету Х-47 "Кинжал"

Гиперзвуковой Х-47 “Кинжал”. Фото: росСМИ

В ночь на 4 мая ВСУ заявили об успешном перехвате ракеты Х-47 "Кинжал" в воздушном пространстве над Киевом. Официальное сообщение от Киевской городской военной администрации также указало на наличие других ракет, возможно баллистического типа, в атаке, которая включала дроны-камикадзе Shahed.

Об этом пишет Defence Express.

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На основании полученных фотографий обломков ракеты издание пишет, что что ракета была уничтожена без боевой части, а ее обломки упали на стадионе в Киеве. Фото показало носовой обтекатель с резкими переходами диаметра, очень похожий на тот, что используется в ракете Х-47 "Кинжал". Обтекатель, зафиксированный на фото, отличается от овальных переходов в носовой части Х-22 и толще, чем у баллистической ракеты ОТРК "Искандер". Обломок был поражен, что указывает на достаточную эффективность перехвата с уничтожением боевой части еще в воздухе.

Ночью многие киевляне слышали звуки взрыва. Это связано с перехватом ракеты. В отношении уничтожения баллистической цели следует отметить, что ракета Х-47 "Кинжал" может разгоняться до гиперзвуковых скоростей, но не способна поддерживать их постоянно.

"На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, необходимого для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе", — говорится в сообщении.

Обломки гиперзвуковой ракеты "Кинжал". Фото: Defence Express

Напомним, что россияне изменили цели воздушных атак по Украине и теперь пытаются поразить военные объекты, которые, по их мнению, будут участвовать в контрнаступлении Украины. Врага интересуют топливные склады, склады с боеприпасами, размещение живой силы и западной техники.