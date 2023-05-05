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ЗСУ вперше збили над Києвом гіперзвукову ракету Х-47 "Кинжал"

5 травня 2023 13:18
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ вперше збили над Києвом гіперзвукову ракету Х-47 "Кинжал"
Гіперзвуковий Х-47 "Кинжал". Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У ніч на 4 травня ЗСУ заявили про успішне перехоплення ракети Х-47 "Кинжал" у повітряному просторі над Києвом. Офіційне повідомлення від Київської міської військової адміністрації також вказало на наявність інших ракет, можливо балістичного типу, в атаці, яка включала дрони-камікадзе Shahed.

Про це пише Defence Express.

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На підставі отриманих фотографій уламків ракети, видання пише, що ракета була знищена без бойової частини, а її уламки впали на стадіоні у Києві. Фото показало носовий обтічник із різкими переходами діаметра, дуже схожий на той, що використовується в ракеті Х-47 "Кинжал". Обтічник, зафіксований на фото, відрізняється від овальних переходів у носовій частині Х-22 та товщі, ніж у балістичної ракети ОТРК "Іскандер". Уламок був уражений, що вказує на достатню ефективність перехоплення зі знищенням бойової частини ще в повітрі.

Вночі багато киян чули звуки вибуху. Це з перехопленням ракети. Щодо знищення балістичної мети, слід зазначити, що ракета Х-47 "Кинжал" може розганятися до гіперзвукових швидкостей, але не здатна підтримувати їх постійно.

"На уламку видно, що він отримав поразку з пробиттям, що дозволяє оцінити товщину матеріалу, необхідного для того, щоб витримати високу температуру при розгоні до гіперзвукової швидкості. А також вказує на те, що перехоплення було досить ефективним зі знищенням бойової частини ще в повітрі", — йдеться у повідомленні.

Уламки Кинджала
Уламки гіперзвукової ракети "Кинжал". Фото: Defence Express

Нагадаємо, що росіяни змінили цілі повітряних атак по Україні й тепер намагаються вразити військові об'єкти, які, на їхню думку, братимуть участь у контрнаступі України. Ворога цікавлять паливні склади, склади з боєприпасами, розміщення живої сили та західної техніки.

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