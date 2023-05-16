ВСУ за сутки нанесли девять ударов по местам сосредоточения врага, — Генштаб
Продолжаются 447 сутки полномасштабной российской военной агрессии. В эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов", — сообщили в Генштабе.
Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 3 пункта управления,
- 5 районов сосредоточения живой силы,
- 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,
- зенитно-ракетный комплекс,
- 5 станций радиоэлектронной борьбы,
- склад боеприпасов противника.
Напомним, в начале третьего ночи в южных и центральных регионах 16 мая начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины.