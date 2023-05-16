ВСУ за сутки нанесли девять ударов по местам сосредоточения врага, — Генштаб

Украинские военные уничтожают врага. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 447 сутки полномасштабной российской военной агрессии. В эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты разных типов.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 7 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Уничтожено 6 ударных БПЛА разных типов", — сообщили в Генштабе.

Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

3 пункта управления,

5 районов сосредоточения живой силы,

4 артиллерийских подразделения на огневых позициях,

зенитно-ракетный комплекс,

5 станций радиоэлектронной борьбы,

склад боеприпасов противника.

Напомним, в начале третьего ночи в южных и центральных регионах 16 мая начали объявлять воздушную тревогу. Впоследствии тревога была объявлена практически по всей территории Украины.