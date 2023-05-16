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ЗСУ за добу завдали дев'ять ударів по місцях зосередження ворога, — Генштаб

16 травня 2023 06:34
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
ЗСУ за добу завдали дев'ять ударів по місцях зосередження ворога, — Генштаб
Українські військові знищують ворога. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 447 доба повномаштабної російської військової агресії. Цієї доби противник знову завдав масованого удару по Україні, застосував ракети різних типів.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України. 

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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів", — повідомили у Генштабі.

Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії вразили:

  • 3 пункти управління,
  • 5 районів зосередження живої сили,
  • 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
  • зенітно-ракетний комплекс,
  • 5 станцій радіоелектронної боротьби,
  • склад боєприпасів ворога. 

Нагадаємо, на початку третьої ночі у південних та центральних регіонах 16 травня почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом, тривога була оголошена практично по всій території України.

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