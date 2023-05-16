ЗСУ за добу завдали дев'ять ударів по місцях зосередження ворога, — Генштаб
Триває 447 доба повномаштабної російської військової агресії. Цієї доби противник знову завдав масованого удару по Україні, застосував ракети різних типів.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів", — повідомили у Генштабі.
Також повідомляється, що підрозділи ракетних військ і артилерії вразили:
- 3 пункти управління,
- 5 районів зосередження живої сили,
- 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях,
- зенітно-ракетний комплекс,
- 5 станцій радіоелектронної боротьби,
- склад боєприпасів ворога.
Нагадаємо, на початку третьої ночі у південних та центральних регіонах 16 травня почали оголошувати повітряну тривогу. Згодом, тривога була оголошена практично по всій території України.