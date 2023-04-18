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ВСУ нанесли 12 ударов по объектам оккупантов, где находится военная техника, — Генштаб

18 апреля 2023 07:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ нанесли 12 ударов по объектам оккупантов, где находится военная техника, — Генштаб
ВСУ наносят удар по оккупантам. Фото: Вооруженные силы Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За последние сутки, 17 апреля, военно-воздушные силы Сил обороны нанесли 12 ударов по районам, где сосредоточены личный состав и техника противника. Кроме того, в ходе операции был сбит один беспилотный летательный аппарат типа "Мерлин", принадлежащий противнику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии также приняли участие в операции, поражая два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. В результате этих ударов были уничтожены определенные цели, что нанесло значительный удар по военной мощи противника.

Кроме того, была поражена одна станция радиоэлектронной борьбы противника. Это сильно затрудняет командование и контроль противника над его силами на данном участке фронта.

Данные действия были проведены в рамках операции по противодействию противнику на данном участке фронта. Операция проводилась в соответствии с планом и целями, установленными руководством Сил обороны.

Примечательно, Силы обороны продолжают следить за ситуацией на фронте и готовы принять дополнительные меры по противодействию противнику в случае необходимости. Кроме того, ведется работа по повышению боевой готовности и укреплению обороны на данном участке фронта.

Напомним, что командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал об устранении последствий непогоды в Киевской области. По его словам, в подразделениях группировки войск, которые защищают северное направление, достаточно сил и средств для преодоления затоплений в кратчайшие сроки.

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