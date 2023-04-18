ЗСУ завдали 12 ударів по об'єктах окупантів, де розташована військова техніка, — Генштаб

ЗСУ завдають удару по окупантах. Фото: Збройні сили України

За останню добу, 17 квітня, військово-повітряні сили Сил оборони завдали 12 ударів по районах, де зосереджено особовий склад та техніку противника. Крім того, під час операції було збито один безпілотний літальний апарат типу "Мерлін", що належить супротивнику.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗСУ завдають удару

Підрозділи ракетних військ та артилерії також взяли участь в операції, вражаючи два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки супротивника. В результаті цих ударів було знищено певні цілі, що завдало значного удару по військовій могутності противника.

Крім того, було вражено одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Це ускладнює командування і контроль противника з його силами на цій ділянці фронту.

Ці дії було проведено рамках операції з протидії противнику цьому ділянці фронту. Операція проводилася відповідно до плану та цілей, встановлених керівництвом Сил оборони.

Примітно, що Сили оборони продовжують стежити за ситуацією на фронті і готові вжити додаткових заходів щодо протидії противнику у разі потреби. Крім того, ведеться робота щодо підвищення бойової готовності та зміцнення оборони на даній ділянці фронту.

Нагадаємо, що командувач Об'єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про усунення наслідків негоди в Київській області. За його словами, у підрозділах угруповання військ, які захищають північний напрямок, достатньо сил та засобів для подолання затоплень у найкоротші терміни.