Ситуация в Харьковской области и РФ потеряла штурмовик — вечерняя сводка Генштаба

Cу-25 "Грач" ВКС РФ в полете. Фото иллюстративное: росСМИ

Несмотря на российское наступление в Харьковской области, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли огневой удар по российским силам в районе Волчанска, потеснили их, и сейчас производят зачистку на северной окраине города. В частности, украинские воины сбили в Донецкой области четвертый в сутки вражеский штурмовик Су-25 "Грач".

Об этом говорится в аналитике от Генерального штаба ВСУ.

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Сведения о ситуации на фронте

На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. ВСУ до сих пор проводят зачистку севера Волчанска, а также начался бой в районе Старицы.

Общие потери российских сил составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.

На Лиманском направлении количество ближних боев увеличилось до семи, на Северском направлении — до 14, на Краматорском и Покровском направлениях — до 31.

На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация без изменений и находится под контролем ВСУ.

Также подразделениям сил ПВО удалось сбить в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25 "Грач" — четвертую машину за сутки.

Скриншот сводки Генштаба ВСУ

Ситуация в Волчанске — последние новости

Напомним, 10 мая российские захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.

Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что россияне начали новую волну наступления на Слобожанщине, где продолжаются жесткие бои.

По данным СМИ, Россия планирует оттеснить вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.

А к подразделениям ВСУ, которые проводят контратаку в районе Волчанска, прибыли на помощь бойцы "Русского добровольческого корпуса", и уже тоже вступили в бой.