Ситуация в Харьковской области и РФ потеряла штурмовик — вечерняя сводка Генштаба

ВСУ сбили вражеский Су-25 в Донецкой области — какая ситуация на горячих направлениях фронта
Несмотря на российское наступление в Харьковской области, подразделения Вооруженных сил Украины нанесли огневой удар по российским силам в районе Волчанска, потеснили их, и сейчас производят зачистку на северной окраине города. В частности, украинские воины сбили в Донецкой области четвертый в сутки вражеский штурмовик Су-25 "Грач".
Об этом говорится в аналитике от Генерального штаба ВСУ.
Сведения о ситуации на фронте
На Харьковском направлении по состоянию на 17:00 продолжаются бои. Количество боевых столкновений увеличилось до 12. ВСУ до сих пор проводят зачистку севера Волчанска, а также начался бой в районе Старицы.
Общие потери российских сил составляют 106 человек, 25 единиц вооружения и военной техники.
На Лиманском направлении количество ближних боев увеличилось до семи, на Северском направлении — до 14, на Краматорском и Покровском направлениях — до 31.
На Торецком, Купянском, Кураховском, Времовском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация без изменений и находится под контролем ВСУ.
Также подразделениям сил ПВО удалось сбить в Донецкой области вражеский штурмовик Су-25 "Грач" — четвертую машину за сутки.
Ситуация в Волчанске — последние новости
Напомним, 10 мая российские захватчики усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области. Прежде всего, под прицелом врага город Волчанск.
Впоследствии Президент Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что россияне начали новую волну наступления на Слобожанщине, где продолжаются жесткие бои.
По данным СМИ, Россия планирует оттеснить вооруженные силы Украины от границы и создать буферную зону.
А к подразделениям ВСУ, которые проводят контратаку в районе Волчанска, прибыли на помощь бойцы "Русского добровольческого корпуса", и уже тоже вступили в бой.
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