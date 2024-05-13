Ситуація на Харківщині та РФ втратила штурмовик — вечірнє зведення Генштабу

Cу-25 "Грак" ПКС РФ у польоті. Фото ілюстративне: росЗМІ

Попри російський наступ у Харківській області, підрозділи Збройних сил України завдали вогневого ураження по російських силах в районі Вовчанська, потіснили їх та проводять зачистку на північній околиці міста. Зокрема, українські воїни збили у Донецькій області четвертий за добу ворожий штурмовик Су-25 "Грак".

Про це йдеться в аналітиці від Генерального штабу ЗСУ.

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На Харківському напрямку станом на 17.00 тривають бої. Кількість бойових зіткнень збільшилася до 12. ЗСУ досі проводять зачистку півночі Вовчанська, а також розпочався бій в районі Стариці.

Загальні втрати російських сил становлять 106 осіб, 25 одиниць озброєння та військової техніки.

На Лиманському напрямку кількість ближніх боїв збільшилася до семи, на Сіверському напрямку — до 14, на Краматорському та Покровському напрямках — до 31.

На Торецькому, Куп’янському, Курахівському, Времівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ситуація без змін, і перебуває під контролем ЗСУ.

Також підрозділам сил ППО вдалося збити на Донеччині ворожий штурмовик Су-25 "Грак" — четверту машину за добу.

Скриншот зведення Генштабу ЗСУ

Ситуація у Вовчанську — останні новини

Нагадаємо, 10 травня російські загарбники посилили обстріли на північному напрямку Харківщини. Перш за все, під прицілом ворога місто Вовчанськ.

Згодом Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що росіяни розпочали нову хвилю наступу на Слобожанщині, де тривають жорсткі бої.

За даними ЗМІ, Росія планує відтіснити Збройні сили України від кордону та створити буферну зону.

А до підрозділів ЗСУ, які проводять контратаку в районі Вовчанська, прибули на допомогу бійці "Російського добровольчого корпусу" і вже теж вступили у бій.