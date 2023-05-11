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ВСУ сбивают почти все вражеские ракеты благодаря западному вооружению, — The Washington Post

11 мая 2023 16:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ сбивают почти все вражеские ракеты благодаря западному вооружению, — The Washington Post
ЗРК Patriot. Фото: Twitter/Алексей Резников
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина смогла значительно улучшить свои возможности в перехвате российских ракет. Таким образом, ВСУ сейчас могут сбивать до 90% российских ракет.

Об этом пишет The Washington Post.

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В статье говорится, что благодаря разведывательным данным, полученным от союзников накануне атак, украинские военные смогли эвакуировать мобильные подразделения в безопасные места, несмотря на потерю некоторых фиксированных позиций. Это помогло Украине перегруппироваться и предотвратить дальнейшее продвижение российских сил.

В начальные месяцы конфликта Украина смогла перехватывать примерно половину ракет, выпущенных Россией. Однако с поступлением новых систем ПВО западного производства в октябре и ноябре, а также с увеличением опыта украинских сил, процент успешных перехватов вырос до около 80%.

Согласно последним данным, украинские силы сейчас способны перехватывать около 90% российских ракет. Особенно впечатляющими результатами являются успешные перехваты всех ракет, выпущенных по городу Киеву, начиная с 28 апреля.

Напомним, что небо Киева будут защищать новые мобильные  группы противовоздушной обороны. Также новые ПВО будут защищать воздушное пространство севера Украины. Обновление сил ПВО является ответом на "беспрецедентное количество" авиационных и ракетных атак РФ.

Украинские Вооруженные силы Украины уже получили партию внедорожников, оснащенных специализированным оборудованием для ПВО. Эти новые единицы ПВО будут действовать в Киеве и северных регионах Украины, охраняя небесное пространство над ними.

 

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