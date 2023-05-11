ЗСУ збивають майже всі ворожі ракети завдяки західному озброєнню, — The Washington Post

ЗРК Patriot. Фото: Twitter/Олексій Резніков

Україна змогла значно покращити свої можливості у перехопленні російських ракет. Таким чином, ЗСУ зараз можуть збивати до 90% російських ракет.

Про це пише The Washington Post.

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У статті йдеться про те, що завдяки розвідувальним даним, отриманим від союзників напередодні атак, українські військові змогли евакуювати мобільні підрозділи в безпечні місця, попри втрату деяких фіксованих позицій. Це допомогло Україні перегрупуватися та запобігти подальшому просуванню російських сил.

У початкові місяці конфлікту Україна спромоглася перехоплювати приблизно половину ракет, випущених Росією. Однак із надходженням нових систем ППО західного виробництва у жовтні та листопаді, а також зі збільшенням досвіду українських сил відсоток успішних перехоплень зріс до близько 80%.

Згідно з останніми даними, українські сили зараз здатні перехоплювати близько 90% російських ракет. Особливо вражаючими результатами є успішні перехоплення всіх ракет, випущених по Києву, починаючи з 28 квітня.

Нагадаємо, що небо Києва захищатимуть нові мобільні групи протиповітряної оборони. Також нові ППО захищатимуть повітряний простір півночі України. Оновлення сил ППО є відповіддю на "безпрецедентну кількість" авіаційних та ракетних атак РФ.

Українські Збройні сили України вже отримали партію позашляховиків, які оснащені спеціалізованим обладнанням для ППО. Ці нові одиниці ППО діятимуть у Києві та північних регіонах України, охороняючи небесний простір над ними.