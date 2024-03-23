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ВСУ уничтожили четыре важных объекта оккупантов — утренняя сводка Генштаба

23 марта 2024 08:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
ВСУ уничтожили четыре важных объекта оккупантов — утренняя сводка Генштаба
Украинские защитники с дроном. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжается 759-й день полномасштабного вторжения России. За прошедшие сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений с врагом.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в субботу, 23 марта.

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Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг при поддержке авиации совершил три безуспешных штурма украинских позиций в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили семь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Там россияне при поддержке авиации пытались прорвать оборону.

На Бахмутском направлении в ВСУ отразили пять атак врага в районах населенных пунктов Ивановское, Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 10 атак оккупантов в районах населенных пунктов Бердичи, Тонечко, Первомайское и Невельское.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное. Там враг 28 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении захватчики 10 раз при поддержке авиации атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское, южнее Новодаровки Донецкой области и у Роботиного в Запорожье.

В Херсонском направлении враг не оставляет попыток выбить украинские подразделения из плацдармов на левобережье Днепра.

Так, за прошедшие сутки, осуществлены два штурма позиций украинских войск.

Удары по оккупантам

Украинские воины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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Украинский защитник с оружием Фото: Генштаб

Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Военный на фронте. Фото: Генштаб

Подразделения ракетных войск также ударили по двум районам сосредоточения личного состава, одному средству противовоздушной обороны и четырем важным объектам оккупантов.

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Скриншот сообщения Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

Потери РФ в войне

  • личного состава — около 435760 (+1050) человек;
  • танков — 6852 (+12) ед;
  • боевых бронированных машин — 13130 (+19) ед;
  • артиллерийских систем — 10811 (+36) ед;
  • РСЗО — 1018 (+0) ед;
  • средства ПВО — 723 (+0) ед;
  • самолетов — 347 (+0) ед;
  • вертолетов — 325 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8463 (+75) ед;
  • крылатые ракеты — 1992 (+39) ед;
  • корабли — 26 (+0) ед;
  • подводные лодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 14344 (+57) ед;
  • специальная техника — 1768 (+19).
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Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, 21 марта украинские пограничники успешно уничтожили российскую бронемашину и личный состав врага в близлежащем блиндаже.

Также мы писали, что ССО сожгли 10 единиц в тяжелой и автотехнике российских оккупантов на запорожском направлении. В частности, среди них были уничтожены САУ "Пион" и "Гвоздика".

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