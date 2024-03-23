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ЗСУ знищили чотири важливих об'єкти окупантів — ранкове зведення Генштабу

23 березня 2024 08:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
ЗСУ знищили чотири важливих об'єкти окупантів — ранкове зведення Генштабу
Українські захисники з дроном. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні триває 759-й день повномасштабного вторгнення Росії. Протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень з ворогом.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в суботу, 23 березня.

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Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив три безуспішних штурми українських позицій в районах населених пунктів Синьківка, Табаївка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили сім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Там росіяни за підтримки авіації, намагалися прорвати оборону.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили п'ять атак ворога в районах населених пунктів Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 10 атак окупантів в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне. Там ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 10 разів за підтримки авіації атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Старомайорське, південніше Новодарівки Донецької області та біля Роботиного на Запоріжжі. 

На Херсонському напрямку ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Так, протягом минулої доби, здійснено два штурми позицій українських військ.

Удари по окупантах

Українські воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Український захисник зі зброєю. Фото: Генштаб

Так, протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

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Військовий на фронті. Фото: Генштаб

Підрозділи ракетних військ також вдарили по двох районах зосередження особового складу, одному засобу протиповітряної оборони та чотирьох важливих об’єктах окупантів.

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Скриншот допису Генштабу
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Скриншот допису Генштабу

Втрати РФ у війні

  • особового складу — близько 435760 (+1050) осіб;
  • танків — 6852 (+12) од;
  • бойових броньованих машин — 13130 (+19) од;
  • артилерійських систем — 10811 (+36) од;
  • РСЗВ — 1018 (+0) од;
  • засоби ППО — 723 (+0) од;
  • літаків — 347 (+0) од;
  • гелікоптерів — 325 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8463 (+75) од;
  • крилаті ракети — 1992 (+39) од;
  • кораблі — 26 (+0) од;
  • підводні човни — 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 14344 (+57) од;
  • спеціальна техніка — 1768 (+19).
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Втрати РФ. Фото: Генштаб

Нагадаємо, 21 березня українські прикордонники успішно знищили російську бронемашину та особовий склад ворога у прилеглому бліндажі.

Також ми писали, що ССО спалили 10 одиниць важкої та автотехніки російських окупантів на запорізькому напрямку. Зокрема, серед було знищено САУ "Піон" і "Гвоздика".

ЗСУ
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
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