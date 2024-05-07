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СБУ викрила мережу російських агентів, які готували вбивство Зеленського

7 травня 2024 13:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
СБУ викрила мережу російських агентів, які готували вбивство Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії. Вони готували вбивство Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram у вівторок, 7 травня.

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Готували вбивство Зеленського

Так, українські правоохоронці зірвали плани ФСБ із ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва. Реалізацію злочину повинна була забезпечити агентурна мережа, до якої входили двоє полковників Управління державної охорони — вони "зливали" секретну інформацію Росії. 
 
"Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити", — йдеться у повідомленні.

замах на Зеленського
Затримані агенти. Фото: СБУ


Також ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Зокрема, вбивство Буданова росіяни хотіли здійснити перед Великоднем. 

куратори ФСБ завербували співробітників УДО для вбиства Зеленського
Агент ФСБ. Фото: СБУ

План ворога був такий: спочатку завербований агент мав спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати інформацію — за координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планували завдати ракетний удар, а потім атакувати дроном людей, які залишилися на місці. Після цього росіяни хотіли направити по місцю ще одну ракету, зокрема, задля знищення слідів застосування дрона.

Готували замах на президента
Агент ФСБ. Фото: СБУ

Озброєння для агента ФСБ, який мав здійснити атаку

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7 та протипіхотні міни МОН-90. Правоохоронці задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх.

ФСБ готувало вбивство Зеленського
Агент ФСБ. Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що про операцію знало обмежене коло осіб, а її хід він контролював особисто. За його словами, теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації — став провалом російської спецслужби.

"Але ми не повинні забувати, що ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", — наголосив він.

росіяни замовили вбивство Зеленського
Агент ФСБ. Фото: СБУ

Що відомо про російських кураторів 

Співробітники дев'ятого управління департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ курували організацію теракту: Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнєв.

Відомо, що Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії, а до того ними також "опікувався" його колега Корнєв. 

ФСБ завербувало в Україні агентів
Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ
агенти ФСБ в Україні шукали людей для вбивства Президента
Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ
агенти РФ спостерігали за переміщенням українського президента
Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ

Перед початком вторгнення Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх держав Європи, де зазвичай також агентам передавали гроші.
 
У всіх затриманих провели обшуки й виявили та вилучили відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та готуванні до терористичного акту. Підозрюваних взяли під варту, їм загрожує довічне позбавлення волі. 

готували вбиство Зеленського
Боєприпас. Фото: СБУ
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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ затримала агента, який шпигував за військовими аеродромами Збройних Сил на Донеччині й передавав отримані дані військовим ПВК "Вагнер". Йому загрожує до восьми років ув'язнення. 

Також ми писали, що в Україні відбувся суд над агентом ФСБ Росії, який шпигував за оборонними рубежами Харкова. Він отримав 15 років ув'язнення за вчинені дії.

Володимир Зеленський
СБУ
вбивство
ФСБ
замах
війна в Україні

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