СБУ викрила мережу російських агентів, які готували вбивство Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Служба безпеки України викрила мережу агентів федеральної служби безпеки Росії. Вони готували вбивство Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Telegram у вівторок, 7 травня.

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Так, українські правоохоронці зірвали плани ФСБ із ліквідації Президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва. Реалізацію злочину повинна була забезпечити агентурна мережа, до якої входили двоє полковників Управління державної охорони — вони "зливали" секретну інформацію Росії.



"Одним із завдань агентурної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити", — йдеться у повідомленні.

Затримані агенти. Фото: СБУ



Також ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців. Зокрема, вбивство Буданова росіяни хотіли здійснити перед Великоднем.

Агент ФСБ. Фото: СБУ

План ворога був такий: спочатку завербований агент мав спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати інформацію — за координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планували завдати ракетний удар, а потім атакувати дроном людей, які залишилися на місці. Після цього росіяни хотіли направити по місцю ще одну ракету, зокрема, задля знищення слідів застосування дрона.

Агент ФСБ. Фото: СБУ

Озброєння для агента ФСБ, який мав здійснити атаку

Озброєння для агента забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7 та протипіхотні міни МОН-90. Правоохоронці задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх.

Агент ФСБ. Фото: СБУ

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що про операцію знало обмежене коло осіб, а її хід він контролював особисто. За його словами, теракт, який мав стати подарунком Путіну до інавгурації — став провалом російської спецслужби.

"Але ми не повинні забувати, що ворог сильний і досвідчений, його не можна недооцінювати. Ми й далі будемо працювати на випередження, щоб кожен зрадник отримав заслужені судові вироки", — наголосив він.

Агент ФСБ. Фото: СБУ

Що відомо про російських кураторів

Співробітники дев'ятого управління департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ курували організацію теракту: Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнєв.

Відомо, що Перлін у січні 2022 року став куратором "кротів", які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії, а до того ними також "опікувався" його колега Корнєв.

Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ

Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ

Листування з куратором ФСБ. Фото: СБУ

Перед початком вторгнення Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх держав Європи, де зазвичай також агентам передавали гроші.



У всіх затриманих провели обшуки й виявили та вилучили відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності. Їм повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану та готуванні до терористичного акту. Підозрюваних взяли під варту, їм загрожує довічне позбавлення волі.

Боєприпас. Фото: СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ затримала агента, який шпигував за військовими аеродромами Збройних Сил на Донеччині й передавав отримані дані військовим ПВК "Вагнер". Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Також ми писали, що в Україні відбувся суд над агентом ФСБ Росії, який шпигував за оборонними рубежами Харкова. Він отримав 15 років ув'язнення за вчинені дії.