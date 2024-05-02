Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Шпигував за аеродромами ЗСУ на Донеччині — СБУ затримала агента "вагнерівців" arrow

Шпигував за аеродромами ЗСУ на Донеччині — СБУ затримала агента "вагнерівців"

2 травня 2024 12:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Шпигував за аеродромами ЗСУ на Донеччині — СБУ затримала агента "вагнерівців"
Затриманий зрадник. Фото: СБУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Працівники Служби безпеки України затримали агента, який шпигував за військовими аеродромами Збройних Сил на Донеччині й передавав отримані дані військовим ПВК "Вагнер". Йому загрожує до восьми років ув'язнення. 

Про це повідомила СБУ. 

Читайте також:

Чим займався російський агент 

Зазначається, що за вказівкою "вагнерівців" фігурант відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі. Зокрема, до його завдань входило виявляти і передати ворогу точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери Сил оборони.

Отримуючи необхідні дані, окупанти планували підготовку на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Ким виявився агент

Працівникам СБУ вдалося вчасно викрити зрадника.

Ним виявився місцевий житель, який підтримує ідеологічний кремлівський режим. Працювати на РФ він погодився восени 2023 року. "Вагнерівці" вийшли на фігуранта через  його знайому росіянку, яка працює на учасницю окупаційного угруповання. 

"З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території", — йдеться у повідомленні. 

Доля зрадника

Відомо, що СБУ повідомила зраднику про підозру, він наразі перебуває під вартою. Його загрожує вісім років позбавлення волі. 

Нагадаємо, в Україні засудили трьох зрадників за стрілянину в бійців ЗСУ.

Додамо, нещодавно СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

СБУ
війна
Донецька область
держзрада
війна в Україні
зрада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри