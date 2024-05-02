Шпигував за аеродромами ЗСУ на Донеччині — СБУ затримала агента "вагнерівців"

Затриманий зрадник. Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України затримали агента, який шпигував за військовими аеродромами Збройних Сил на Донеччині й передавав отримані дані військовим ПВК "Вагнер". Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомила СБУ.

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Чим займався російський агент

Зазначається, що за вказівкою "вагнерівців" фігурант відслідковував позиції ЗСУ у Краматорському районі. Зокрема, до його завдань входило виявляти і передати ворогу точні координати аеродромів, на яких базуються бойові гелікоптери Сил оборони.

Отримуючи необхідні дані, окупанти планували підготовку на Краматорському та Слов’янському напрямках.

Ким виявився агент

Працівникам СБУ вдалося вчасно викрити зрадника.

Ним виявився місцевий житель, який підтримує ідеологічний кремлівський режим. Працювати на РФ він погодився восени 2023 року. "Вагнерівці" вийшли на фігуранта через його знайому росіянку, яка працює на учасницю окупаційного угруповання.

"З нею інформатор спілкувався через месенджер, дотримуючись заходів конспірації. Для збору розвідданих зловмисник пішки обходив місцевість та під виглядом прогулянки приховано здійснював відеозйомку навколишньої території", — йдеться у повідомленні.

Доля зрадника

Відомо, що СБУ повідомила зраднику про підозру, він наразі перебуває під вартою. Його загрожує вісім років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Україні засудили трьох зрадників за стрілянину в бійців ЗСУ.

Додамо, нещодавно СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.