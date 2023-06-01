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Шмигаль розповів, скільки українських дітей вбила РФ

1 червня 2023 19:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Шмигаль розповів, скільки українських дітей вбила РФ
Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Денис Шмигаль
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки українських дітей постраждало від рук російських окупантів. За його словами, ледь не щотижня від російських обстрілів зазнають поранень або гинуть діти.

Про це заявив Денис Шмигаль на своїй офіційні Telegram-сторінці.

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Шмигаль зазначає, що станом на сьогодні відомо про майже 500 загиблих дітей, близько тисячі — поранених, майже 400 вважаються зниклими, тисячі — депортовані до Росії або на тимчасово окуповані території. Точну кількість постраждалих наразі встановити неможливо.

"Росіяни викрадають, калічать, вбивають українських дітей. Дітей, які є найбільшою цінністю для кожної родини, для кожного народу, для кожної нації. Це її цвіт, її майбутнє. Майбутнє, якого нас позбавляють. Це геноцид, за який кожен причетний — від військових до політичного керівництва рф — відповідатиме перед трибуналом. Покарання для злочинців невідворотне", — каже український премʼєр.

Нагадаємо, раніше ми писали, окупанти здійснили черговий ракетний обстріл столиці. У Деснянському районі Києва загинули дві жінки та дев'ятирічна дівчинка. Маленька українка стала жертвою війни в Міжнародний день захисту дітей. Жорстокість росіян нікого не дивує. Але загибель дівчинки шокувала багатьох. 

Додамо, у Києві через загибель дітей у Деснянському районі були скасовані усі урочистості до Дня захисту дітей. Укрпошта скасувала святкову презентацію спеціальної дитячої марки. 

Також Офіс Генерального прокурора України підбив підсумки, скільки всього український дітей постраждало від рук російських окупантів. 

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