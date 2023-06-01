Шмыгаль рассказал, сколько украинских детей убила РФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Денис Шмыгаль

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, сколько украинских детей пострадало от рук российских оккупантов. По его словам, чуть ли не еженедельно от российских обстрелов испытывают ранения или гибнут дети.

Об этом заявил Денис Шмыгаль на своей официальной Telegram-странице.

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Шмигаль отмечает, что на сегодня известно о почти 500 погибших детях, около тысячи — раненых, почти 400 считаются пропавшими, тысячи — депортированы в Россию или на временно оккупированные территории. Точное количество пострадавших установить невозможно.

"Россияне похищают, увечают, убивают украинских детей. Детей, которые являются наибольшей ценностью для каждой семьи, для каждого народа, для каждой нации. Это ее цвет, ее будущее. Будущее, которого нас лишают. Это геноцид, за который каждый причастен — от военных к политическому руководству России — будет отвечать перед трибуналом. Наказание для преступников неотвратимо", — говорит украинский премьер.

Напомним, ранее мы писали, оккупанты совершили очередной ракетный обстрел столицы. В Деснянском районе Киева погибли две женщины и девятилетняя девочка. Маленькая украинка стала жертвой войны в Международном дне защиты детей. Жестокость россиян никого не удивляет. Но гибель девочки шокировала многих.

Добавим, в Киеве из-за гибели детей в Деснянском районе были отменены все торжества ко Дню защиты детей. Укрпочта упразднила праздничную презентацию специальной детской марки.

Также Офис Генерального прокурора Украины подвел итоги, сколько всего украинских детей пострадало от рук российских оккупантов.