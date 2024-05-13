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На Луганщині лунають вибухи — що відомо

13 травня 2024 12:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Луганщині лунають вибухи — що відомо
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: odessa.comments.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Жителі Сорочино Луганської області, який знаходиться під тимчасовою окупацією, у понеділок, 13 травня почули вибухи. За попередньою інформацією, вони доносяться зі складу боєприпасів.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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Вибухи на Луганщині 13 травня

В окупованому Сорокиному, що на Луганщині, сталися вибухи на складі боєприпасів противника. Соціальними мережами ширяться відео, на яких зафільмована пожежа на складі та вибухи.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері в неділю, 12 травня, лунали вибухи. Місцеві повідомляли про пошкодження житлового будинку.

Раніше у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 11 травня, пролунали потужні вибухи. Відомо, що ракети вдарили по ресторану, в якому хотіли відзначити річницю так званої "республіки".

війна
вибух
Луганська область
боєприпаси
окупація
війна в Україні

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