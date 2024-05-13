На Луганщині лунають вибухи — що відомо
Жителі Сорочино Луганської області, який знаходиться під тимчасовою окупацією, у понеділок, 13 травня почули вибухи. За попередньою інформацією, вони доносяться зі складу боєприпасів.
Про це пишуть місцеві пабліки.
Вибухи на Луганщині 13 травня
В окупованому Сорокиному, що на Луганщині, сталися вибухи на складі боєприпасів противника. Соціальними мережами ширяться відео, на яких зафільмована пожежа на складі та вибухи.
Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері в неділю, 12 травня, лунали вибухи. Місцеві повідомляли про пошкодження житлового будинку.
Раніше у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 11 травня, пролунали потужні вибухи. Відомо, що ракети вдарили по ресторану, в якому хотіли відзначити річницю так званої "республіки".
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