На Луганщині лунають вибухи — що відомо

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне: odessa.comments.ua

Жителі Сорочино Луганської області, який знаходиться під тимчасовою окупацією, у понеділок, 13 травня почули вибухи. За попередньою інформацією, вони доносяться зі складу боєприпасів.

Про це пишуть місцеві пабліки.

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Вибухи на Луганщині 13 травня

В окупованому Сорокиному, що на Луганщині, сталися вибухи на складі боєприпасів противника. Соціальними мережами ширяться відео, на яких зафільмована пожежа на складі та вибухи.

Нагадаємо, у російському Бєлгороді увечері в неділю, 12 травня, лунали вибухи. Місцеві повідомляли про пошкодження житлового будинку.

Раніше у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 11 травня, пролунали потужні вибухи. Відомо, що ракети вдарили по ресторану, в якому хотіли відзначити річницю так званої "республіки".