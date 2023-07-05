Вибухи в Харкові. Ілюстративне фото: google.com

У Харкові вночі, 5 липня, пролунали вибухи. Також на частині території України зберігається повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Харкові 5 липня

Оновлено 01:39. У Харкові чути вибухи. За попередньою інформацією, працює ППО.

Оновлено 01:41. Повітряна тривога зберігається в низці областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:51. У Харківській області прогриміли два вибухи.

Нагадаємо, що вночі 5 липня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ракет та безпілотників.

Також ми писали, що близько 13:35, 4 липня, ворог завдав удару по місту Первомайський. Внаслідок вибуху сталася пожежа, пошкоджені автомобілі та житлові будинки.

Додамо, що прокурори та слідчі поліції працюють на місці обстрілу Первомайського. Наразі вже відомо про 31 пораненого, серед них 10-місячне немовля.