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Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

5 липня 2023 00:44
оновлено: 00:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога вночі 5 липня
Ракета летить в небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 5 липня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ракет та безпілотників. 

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 5 липня

Оновлено 00:45. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога. Також є загроза застосування БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що 4 липня на сході України оголосили повітряну тривогу. Була загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі сходу.

Також ми писали, що вночі, 4 липня, о пів на третю ночі, у Київській області була оголошена повітряна тривога. Також повітряна тривога залишалася ще у кількох регіонах країни.

Додамо, що в Україні вночі, 4 липня, ширилася повітряна тривога. Була загроза балістичного озброєння.

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