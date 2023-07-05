Ракета летить в небі. Фото: google.com

Вночі 5 липня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ракет та безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 5 липня

Оновлено 00:45. Повітряні сили попереджають про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога. Також є загроза застосування БпЛА.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Джерело: t.me/kpszsu

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Нагадаємо, що 4 липня на сході України оголосили повітряну тривогу. Була загроза застосування наземних пускових комплексів ОТРК/ЗРК зі сходу.

Також ми писали, що вночі, 4 липня, о пів на третю ночі, у Київській області була оголошена повітряна тривога. Також повітряна тривога залишалася ще у кількох регіонах країни.

Додамо, що в Україні вночі, 4 липня, ширилася повітряна тривога. Була загроза балістичного озброєння.